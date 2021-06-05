Сегодня, 5 июня, в большинстве областей Украины будет теплая погода, местами до +22°, в восточных областях - немного прохладнее.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
В западных областях столбики термометров покажут +21°...+22° днем. Без осадков, облачная погода будет чередоваться с теплым солнышком.
В северных регионах так же до +22°, однако в Сумах - воздух прогреется максимум до +17° и немного покапает дождик.
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На востоке - местами дожди, до +18°...+20°.
В центральных областях будет наблюдаться переменная облачность, до +21°. Без осадков.
Аналогичная погода будет и в южных областях. Здесь столбики термометров покажут +21, переменная облачность, без осадков. Лишь в Крыму до +18°.
Народный прогноз на 5 июня
5 июня - Леонтия-огуречника. В этот день заканчивают посадку огурцов.
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