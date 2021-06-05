Сегодня погода в Украине стабилизируется. Дожди, практически полностью покинут территорию страны, воздух прогреется до +22 градусов.

Сегодня, 5 июня, в большинстве областей Украины будет теплая погода, местами до +22°, в восточных областях - немного прохладнее.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В западных областях столбики термометров покажут +21°...+22° днем. Без осадков, облачная погода будет чередоваться с теплым солнышком.

В северных регионах так же до +22°, однако в Сумах - воздух прогреется максимум до +17° и немного покапает дождик.

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На востоке - местами дожди, до +18°...+20°.

В центральных областях будет наблюдаться переменная облачность, до +21°. Без осадков.

Аналогичная погода будет и в южных областях. Здесь столбики термометров покажут +21, переменная облачность, без осадков. Лишь в Крыму до +18°.

Народный прогноз на 5 июня

5 июня - Леонтия-огуречника. В этот день заканчивают посадку огурцов.

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Автор: Екатерина Лиманская