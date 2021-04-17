Прогноз погоды в Украине на 17 апреля / фото УНИАН
В субботу, 17 апреля, по всей Украине будет облачно, местами выглянет солнце. Во многих областях ожидаются дожди. Средняя температура по стране составит +9°. Ночью в западных регионах возможны заморозки.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
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- В центральных регионах - преимущественно облачная погода, в нескольких областях покажется солнце, периодически ожидаются дожди. Днем ожидается +9°...+12°. В Киеве возможен дождь, днем температура не поднимется выше +9°. Ночью ожидается +3°.
- На западе Украины - облачно, местами пройдут дожди. Днем температура продержится на уровне +6°...+11°, а ночью опустится до легких заморозков -1°...+2°.
- На севере - переменная облачность. Столбики термометров в течение дня не опустятся ниже +9°, а ночью покажут +3°.
- На юге воздух прогреется до +15°. В Одессе будет холоднее: всего +3°. В южных регионах Украины будет облачная погода с прояснениями, солнечно будет только в Николаеве. Ночью температура не опустится ниже +3°.
- На востоке ожидается переменная облачность. На Харьковщине и Полтавщине пройдут дожди. Днем температура будет колебаться на уровне +11°...+13°, а ночью упадет до +3°.
Народные приметы 17 апреля
17 апреля - день Иосифа певца. Святого Иосифа назвали в народе певцом из-за того, что с этого дня начинает звучать голосок сверчка и впервые подает голос журавль.
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