Температура останется на уровне +8°...+13°.

В субботу, 17 апреля, по всей Украине будет облачно, местами выглянет солнце. Во многих областях ожидаются дожди. Средняя температура по стране составит +9°. Ночью в западных регионах возможны заморозки.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Читайте такжеДожди отступят, в Украину придет потепление: прогноз погоды на выходные (карта)

В центральных регионах - преимущественно облачная погода, в нескольких областях покажется солнце, периодически ожидаются дожди. Днем ожидается +9°...+12°. В Киеве возможен дождь, днем температура не поднимется выше +9°. Ночью ожидается +3°.

- преимущественно облачная погода, в нескольких областях покажется солнце, периодически ожидаются дожди. Днем ожидается +9°...+12°. В Киеве возможен дождь, днем температура не поднимется выше +9°. Ночью ожидается +3°. На западе Украины - облачно, местами пройдут дожди. Днем температура продержится на уровне +6°...+11°, а ночью опустится до легких заморозков -1°...+2°.

Украины - облачно, местами пройдут дожди. Днем температура продержится на уровне +6°...+11°, а ночью опустится до легких заморозков -1°...+2°. На севере - переменная облачность. Столбики термометров в течение дня не опустятся ниже +9°, а ночью покажут +3°.

- переменная облачность. Столбики термометров в течение дня не опустятся ниже +9°, а ночью покажут +3°. На юге воздух прогреется до +15°. В Одессе будет холоднее: всего +3°. В южных регионах Украины будет облачная погода с прояснениями, солнечно будет только в Николаеве. Ночью температура не опустится ниже +3°.

воздух прогреется до +15°. В Одессе будет холоднее: всего +3°. В южных регионах Украины будет облачная погода с прояснениями, солнечно будет только в Николаеве. Ночью температура не опустится ниже +3°. На востоке ожидается переменная облачность. На Харьковщине и Полтавщине пройдут дожди. Днем температура будет колебаться на уровне +11°...+13°, а ночью упадет до +3°.

Народные приметы 17 апреля

17 апреля - день Иосифа певца. Святого Иосифа назвали в народе певцом из-за того, что с этого дня начинает звучать голосок сверчка и впервые подает голос журавль.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Елена Пилипчак