На выходных придет похолодание и Украину зальют дожди (карта)

Февраль закончится дождливой погодой.

В Украине немного похолодает / Фото ua.depositphotos.com

В ближайшую субботу практически всю Украину зальет дождями. На юге температура повысится до +11°. Сухо будет только в Кропивницком и Симферополе. В воскресение дожди уйдут с западных регионов, на севере температура упадет до +2°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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Согласно прогнозу, в Киеве в субботу ожидается переменная облачность и дождь, температура воздуха ночью +1°, днем +6°. В воскресенье дождь продолжится, температура: 0°...+4°.

Во Львове в субботу ночью -5°, днем +6°, облачно с прояснениями. В воскресенье ночью -2°, днем +6°, переменная облачность.

В Луцке в субботу ночью -2°, днем +7°, облачно с прояснениями. В воскресенье - пасмурно, ночью +1°, днем +6°.

В Виннице в субботу будет облачно с прояснениями, дождь, температура воздуха -1°...+5°. В воскресенье будет облачно, температура ночью 0°, днем +3°.

В субботу в Одессе ожидается переменная облачность, возможен дождь, температура ночью +1°, днем +9°. В воскресенье ожидается -1°...+6°, погода практически не изменится, но осадков не ожидается.

В Харькове в субботу - дождь, температура ночью -1°, днем +3°. В воскресенье дождь продолжится, -3°...+2°.

В Днепре в субботу - ливень, температура ночью -1°, днем +3°. В воскресенье - облачно с прояснениями, дождь, температура составит -3°...+3°.

В Симферополе в субботу - облачно с прояснениями, -1°...+11°. В воскресенье -2°...+3°, переменная облачность, ливень.

Жителям Мариуполя в субботу обещают сплошную облачность, температура ночью -2°, днем +6°. В воскресенье - облачно с прояснениями. Ночью ожидается -3°, днем +4.

В Краматорске в субботу будет пасмурно, температура ночью -2°, днем +3°, ливень. В воскресенье ночью -6°, днем +2°, ожидается пасмурная погода и небольшой дождь.

В Северодонецке завтра ожидается ливень, температура ночью -2°, днем +3°. В воскресенье -6°...+3°, пасмурно.

Прогноз погоды на субботу / фото УНИАН

Прогноз погоды на воскресение / фото УНИАН

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет облачно, температура до +3°. В воскресенье ожидается солнечная погода, температура ночью -5°, днем +3°.

В Моршине на Львовщине в субботу будет облачно, ночью -3°, днем +8°. В воскресенье - небольшая облачность, ночью -2°, днем до +8°.

В Трускавце в субботу будет пасмурно, ожидается небольшой дождь, температура до +8°. В воскресенье температура днем повысится до +7°, а ночью упадет до -1°, ожидается небольшая облачность.

В Сваляве завтра пасмурно, +7°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура воздуха -2°...+7°.

В Затоке в субботу - облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +10°. В воскресенье погода останется та же. Температура до +6°.

В Бердянске в субботу будет облачно, температура до +7°, в воскресенье - небольшая облачность, ночью -4°, а днем ожидается +5°.

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