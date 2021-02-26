На выходных придет похолодание и Украину зальют дожди (карта)
Февраль закончится дождливой погодой.
В ближайшую субботу практически всю Украину зальет дождями. На юге температура повысится до +11°. Сухо будет только в Кропивницком и Симферополе. В воскресение дожди уйдут с западных регионов, на севере температура упадет до +2°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
"Абсолютно типичная погода для предвесны": синоптик дала прогноз на 8 марта в Украине
- Согласно прогнозу, в Киеве в субботу ожидается переменная облачность и дождь, температура воздуха ночью +1°, днем +6°. В воскресенье дождь продолжится, температура: 0°...+4°.
- Во Львове в субботу ночью -5°, днем +6°, облачно с прояснениями. В воскресенье ночью -2°, днем +6°, переменная облачность.
- В Луцке в субботу ночью -2°, днем +7°, облачно с прояснениями. В воскресенье - пасмурно, ночью +1°, днем +6°.
- В Виннице в субботу будет облачно с прояснениями, дождь, температура воздуха -1°...+5°. В воскресенье будет облачно, температура ночью 0°, днем +3°.
- В субботу в Одессе ожидается переменная облачность, возможен дождь, температура ночью +1°, днем +9°. В воскресенье ожидается -1°...+6°, погода практически не изменится, но осадков не ожидается.
- В Харькове в субботу - дождь, температура ночью -1°, днем +3°. В воскресенье дождь продолжится, -3°...+2°.
- В Днепре в субботу - ливень, температура ночью -1°, днем +3°. В воскресенье - облачно с прояснениями, дождь, температура составит -3°...+3°.
- В Симферополе в субботу - облачно с прояснениями, -1°...+11°. В воскресенье -2°...+3°, переменная облачность, ливень.
- Жителям Мариуполя в субботу обещают сплошную облачность, температура ночью -2°, днем +6°. В воскресенье - облачно с прояснениями. Ночью ожидается -3°, днем +4.
- В Краматорске в субботу будет пасмурно, температура ночью -2°, днем +3°, ливень. В воскресенье ночью -6°, днем +2°, ожидается пасмурная погода и небольшой дождь.
- В Северодонецке завтра ожидается ливень, температура ночью -2°, днем +3°. В воскресенье -6°...+3°, пасмурно.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу будет облачно, температура до +3°. В воскресенье ожидается солнечная погода, температура ночью -5°, днем +3°.
В Моршине на Львовщине в субботу будет облачно, ночью -3°, днем +8°. В воскресенье - небольшая облачность, ночью -2°, днем до +8°.
В Трускавце в субботу будет пасмурно, ожидается небольшой дождь, температура до +8°. В воскресенье температура днем повысится до +7°, а ночью упадет до -1°, ожидается небольшая облачность.
В Сваляве завтра пасмурно, +7°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура воздуха -2°...+7°.
В Затоке в субботу - облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +10°. В воскресенье погода останется та же. Температура до +6°.
В Бердянске в субботу будет облачно, температура до +7°, в воскресенье - небольшая облачность, ночью -4°, а днем ожидается +5°.
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- Винница+13°... +2°
- Днепр+11°... -1°
- Донецк+10°... -1°
- Житомир+11°... +2°
- Запорожье+10°... -1°
- Ивано-Франковск+20°... +1°
- Киев+11°... +3°
- Кропивницкий+11°... 0°
- Луганск+9°... 0°
- Луцк+12°... +1°
- Львов+12°... 0°
- Николаев+14°... 0°
- Одесса+15°... +3°
- Полтава+10°... +1°
- Ровно+10°... +1°
- Симферополь+10°... +3°
- Сумы+7°... +1°
- Тернополь+13°... +1°
- Харьков+9°... +1°
- Херсон+12°... +1°
- Хмельницкий+13°... +2°
- Черкассы+8°... +1°
- Чернигов+8°... +2°
- Черновцы+15°... +3°