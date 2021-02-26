На выходных придет похолодание и Украину зальют дожди (карта)

12:00, 26 февраля 2021
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Февраль закончится дождливой погодой.

В Украине немного похолодает / Фото ua.depositphotos.com
В Украине немного похолодает / Фото ua.depositphotos.com

В ближайшую субботу практически всю Украину зальет дождями. На юге температура повысится до +11°. Сухо будет только в Кропивницком и Симферополе. В воскресение дожди уйдут с западных регионов, на севере температура упадет до +2°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

"Абсолютно типичная погода для предвесны": синоптик дала прогноз на 8 марта в Украине

  • Согласно прогнозу, в Киеве в субботу ожидается переменная облачность и дождь, температура воздуха ночью +1°, днем +6°. В воскресенье дождь продолжится, температура: 0°...+4°.
  • Во Львове в субботу ночью -5°, днем +6°, облачно с прояснениями. В воскресенье ночью -2°, днем +6°, переменная облачность.
  • В Луцке в субботу ночью -2°, днем +7°, облачно с прояснениями. В воскресенье - пасмурно, ночью +1°, днем +6°.
  • В Виннице в субботу будет облачно с прояснениями, дождь, температура воздуха -1°...+5°. В воскресенье будет облачно, температура ночью 0°, днем +3°.
  • В субботу в Одессе ожидается переменная облачность, возможен дождь, температура ночью +1°, днем +9°. В воскресенье ожидается -1°...+6°, погода практически не изменится, но осадков не ожидается.
  • В Харькове в субботу - дождь, температура ночью -1°, днем +3°. В воскресенье дождь продолжится, -3°...+2°.
  • В Днепре в субботу - ливень, температура ночью -1°, днем  +3°. В воскресенье - облачно с прояснениями, дождь, температура составит -3°...+3°.
  • В Симферополе в субботу - облачно с прояснениями, -1°...+11°. В воскресенье -2°...+3°, переменная облачность, ливень.
  • Жителям Мариуполя в субботу обещают сплошную облачность, температура ночью -2°, днем +6°. В воскресенье - облачно с прояснениями. Ночью ожидается -3°, днем +4.
  • В Краматорске в субботу будет пасмурно, температура ночью -2°, днем +3°, ливень. В воскресенье ночью -6°, днем +2°, ожидается пасмурная погода и небольшой дождь.
  • В Северодонецке завтра ожидается ливень, температура ночью -2°, днем +3°. В воскресенье -6°...+3°, пасмурно.
Прогноз погоды на субботу / фото УНИАН
Прогноз погоды на субботу / фото УНИАН
Прогноз погоды на воскресение / фото УНИАН
Прогноз погоды на воскресение / фото УНИАН

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет облачно, температура до +3°. В воскресенье ожидается солнечная погода, температура ночью -5°, днем +3°.

В Моршине на Львовщине в субботу будет облачно, ночью -3°, днем +8°. В воскресенье - небольшая облачность, ночью -2°, днем до +8°.

В Трускавце в субботу будет пасмурно, ожидается небольшой дождь, температура до +8°. В воскресенье температура днем повысится до +7°, а ночью упадет до -1°, ожидается небольшая облачность.

В Сваляве завтра пасмурно, +7°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура воздуха -2°...+7°.

В Затоке в субботу - облачно с прояснениями, ночью +1°, днем +10°. В воскресенье погода останется та же. Температура до +6°.

В Бердянске в субботу будет облачно, температура до +7°, в воскресенье - небольшая облачность, ночью -4°, а днем ожидается +5°. 

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Автор: Елена Пилипчак

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