Февраль в Украине завершится похолоданием и сильным ветром - синоптик
Местами ожидается даже мокрый снег.
Февраль в Украине завершится похолоданием и сильным ветром.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
На выходных придет похолодание и Украину зальют дожди (карта)
"Холодный атмосферный фронт, который сейчас еще где-то над Польшей и Германией, придет к нам уже ближайшей ночью и принесет в субботу-воскресенье осадки. Дождь и даже местами мокрый снег. Правда, осадки будут периодическими и преимущественно небольшими", - написала она.
В субботу-воскресенье в большинстве областей Украины ожидается +2°...+7° только еще завтра на юге и местами на западе до +6°...+9°.
К похолоданию присоединится северо-западный ветер, порывы которого к выходным дням могут достигать штормовых.
"Мокрый снег станет возможным, потому что за холодным фронтом распространится холодный воздух и поэтому дневные +10°...+16° уступят место значительно более скромным градусам", - говорит синоптик.
В Киеве завершающие дни февраля обещают также быть ветреными, влажными и с похолоданием. В дневные часы местами возможны небольшие осадки: дождь, кое-где с мокрым снегом.
Температура воздуха завтра снизится до +3°...+5°, а завершится февраль явной прохладой - в воскресенье в столице ожидается +2°...+3°.
Вас также могут заинтересовать другие погодные новости:
- Начало весны будет морозным: синоптик дал прогноз на март в Украине
- Традиционной майской жары не будет: синоптик удивил прогнозом на весну в Украине
- Синоптики рассказали, какой будет погода в марте
- В небе над Исландией появилось северное сияние (видео)
- Спасатели призывают быть осторожными: в Карпатах возможен сход лавин
- Винница+13°... +2°
- Днепр+11°... 0°
- Донецк+9°... 0°
- Житомир+11°... +3°
- Запорожье+13°... 0°
- Ивано-Франковск+20°... +1°
- Киев+11°... +3°
- Кропивницкий+11°... +2°
- Луганск+9°... 0°
- Луцк+12°... +1°
- Львов+12°... 0°
- Николаев+14°... 0°
- Одесса+15°... +4°
- Полтава+9°... +2°
- Ровно+10°... +1°
- Симферополь+10°... +4°
- Сумы+8°... +1°
- Тернополь+12°... +2°
- Харьков+11°... +1°
- Херсон+12°... +1°
- Хмельницкий+12°... +3°
- Черкассы+8°... +1°
- Чернигов+9°... +2°
- Черновцы+13°... +2°