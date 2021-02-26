Февраль в Украине завершится похолоданием и сильным ветром - синоптик

13:27, 26 февраля 2021
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Местами ожидается даже мокрый снег.

В Украине ожидается сильный ветер / Фото REUTERS
В Украине ожидается сильный ветер / Фото REUTERS

Февраль в Украине завершится похолоданием и сильным ветром.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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"Холодный атмосферный фронт, который сейчас еще где-то над Польшей и Германией, придет к нам уже ближайшей ночью и принесет в субботу-воскресенье осадки. Дождь и даже местами мокрый снег. Правда, осадки будут периодическими и преимущественно небольшими", - написала она.

В субботу-воскресенье в большинстве областей Украины ожидается +2°...+7° только еще завтра на юге и местами на западе до +6°...+9°.

К похолоданию присоединится северо-западный ветер, порывы которого к  выходным дням могут достигать штормовых.

"Мокрый снег станет возможным, потому что за холодным фронтом распространится холодный воздух и поэтому дневные +10°...+16° уступят место значительно более скромным градусам", - говорит синоптик.

В Киеве завершающие дни февраля обещают также быть ветреными, влажными и с похолоданием. В дневные часы местами возможны небольшие осадки: дождь, кое-где с мокрым снегом.

Температура воздуха завтра снизится до +3°...+5°, а завершится февраль явной прохладой - в воскресенье в столице ожидается +2°...+3°.

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Автор: Елена Пилипчак

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