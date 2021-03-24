Синоптик предупредила о непогоде: на Украину надвигаются снегопады и штормовой ветер
В южной части Украины, на востоке и в большинстве центральных областей температура не поднимется выше +5°.
Завтра, 25 марта, южная часть Украины завтра будет одной из самых холодных, а северная - одной из самых теплых.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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В южной части Украины, на востоке и в большинстве центральных областей в течение дня ожидается +1°...+5°.
А на севере, западе и в Винницкой области воздух прогреется до +4°...+9°, на Закарпатье до +10°...+11°.
"В западных, северных областях и в Винницкой области завтра существенные осадки маловероятны, а вот на остальной территории еще будет сыпать снегом, мокрым снегом, местами ожидается налипание мокрого снега, усиление ветра до штормового", - сообщила синоптик.
В Киеве четверг выглянет солнце. Осадков не ожидается и в течение дня воздух прогреется уже до +7°.
Синоптик заверила, что в конце недели и на выходных потепление коснется всех областей Украины.
Прогноз погоды на апрель в Украине
В начале апреля в Украину придет настоящее тепло но во второй половине месяца прогнозируются заморозки.
По словам заведующего отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазиры Мартазиновой, тепло начнется уже с 1-го апреля, и такой будет вся первая декада. Если и будут дожди, то незначительные.
Но потом, как Мартазинова прогнозирует, начнутся погодные "качели": периоды похолодания и периоды потепления - 5 дней холодных, 5 теплых дней, 5 дней солнечных, 5 дней пасмурных.
"И так до конца месяца. До 10 апреля может быть похолодание, вплоть до заморозков в воздухе", - предупредила синоптик.
- Винница+3°... -4°
- Днепр+3°... -1°
- Донецк+2°... 0°
- Житомир+4°... -4°
- Запорожье+3°... -1°
- Ивано-Франковск+5°... -6°
- Киев+5°... -3°
- Кропивницкий+3°... -2°
- Луганск+1°... 0°
- Луцк+5°... -4°
- Львов+5°... -6°
- Николаев+5°... -1°
- Одесса+6°... -1°
- Полтава+4°... -2°
- Ровно+4°... -6°
- Симферополь+2°... -3°
- Сумы+4°... -3°
- Тернополь+3°... -5°
- Харьков+2°... -1°
- Херсон+5°... -1°
- Хмельницкий+3°... -4°
- Черкассы+5°... -2°
- Чернигов+5°... -5°
- Черновцы+4°... -4°