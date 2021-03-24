Синоптик предупредила о непогоде: на Украину надвигаются снегопады и штормовой ветер

В южной части Украины, на востоке и в большинстве центральных областей температура не поднимется выше +5°.

Завтра на Украину налетит штормовой ветер / Фото REUTERS

Завтра, 25 марта, южная часть Украины завтра будет одной из самых холодных, а северная - одной из самых теплых.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Читайте также Зима не отступает: в Карпатах - снегопад, температура упала до -17° (фото)

В южной части Украины, на востоке и в большинстве центральных областей в течение дня ожидается +1°...+5°.

А на севере, западе и в Винницкой области воздух прогреется до +4°...+9°, на Закарпатье до +10°...+11°.

"В западных, северных областях и в Винницкой области завтра существенные осадки маловероятны, а вот на остальной территории еще будет сыпать снегом, мокрым снегом, местами ожидается налипание мокрого снега, усиление ветра до штормового", - сообщила синоптик.

В Киеве четверг выглянет солнце. Осадков не ожидается и в течение дня воздух прогреется уже до +7°.

Синоптик заверила, что в конце недели и на выходных потепление коснется всех областей Украины.

Прогноз погоды на апрель в Украине

В начале апреля в Украину придет настоящее тепло но во второй половине месяца прогнозируются заморозки.

По словам заведующего отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазиры Мартазиновой, тепло начнется уже с 1-го апреля, и такой будет вся первая декада. Если и будут дожди, то незначительные.

Но потом, как Мартазинова прогнозирует, начнутся погодные "качели": периоды похолодания и периоды потепления - 5 дней холодных, 5 теплых дней, 5 дней солнечных, 5 дней пасмурных.