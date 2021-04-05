В Киеве будет облачно с температурой до +10°
Осадков не ожидается.
В понедельник, 5 апреля в столице ожидается преимущественно облачная погода, несколько раз в течение дня выглянет солнце.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Сегодня в Украине выглянет солнце, температура не поднимется выше +12° (карта)
Согласно прогнозу, в Киеве столбики термометров поднимутся до +10°, а ночью - опустятся до +2°.
Практически весь день будет наблюдаться пасмурная погода.
Ожидается ветер со скоростью до 3,2 м/с.
Атмосферное давление составит 743 мм рт. ст.
Народные приметы 5 апреля
5 апреля - день Никона и Федула-Ветрогона. Никон - разрушитель снежного покрова, а Федул - покровитель ветра. Пришел Федул - теплый ветер подул.
Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:
- На Филиппинах произошли 212 землетрясений за сутки: на островах просыпается вулкан
- В Карпатах ударил мороз и выпало 15 сантиметров снега (фото)
- Тепло, как в мае: в Киеве зафиксировали аномально высокую температуру
- Десятки людей погибли из-за наводнения и оползней в Индонезии (фото)
- В Украину возвращаются снегопады: синоптик предупредила об ухудшении погоды
Новости партнеров
Погода в Украине
- Винница+9°... 0°
- Днепр+9°... +1°
- Донецк+8°... -1°
- Житомир+10°... +2°
- Запорожье+9°... +2°
- Ивано-Франковск+12°... +1°
- Киев+10°... +2°
- Кропивницкий+10°... +2°
- Луганск+9°... +1°
- Луцк+11°... +1°
- Львов+10°... -1°
- Николаев+12°... +5°
- Одесса+12°... +5°
- Полтава+9°... +2°
- Ровно+11°... 0°
- Симферополь+4°... -1°
- Сумы+9°... 0°
- Тернополь+10°... 0°
- Харьков+10°... 0°
- Херсон+10°... +4°
- Хмельницкий+9°... 0°
- Черкассы+11°... +2°
- Чернигов+9°... +2°
- Черновцы+12°... -1°
+12°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
Ощущается как:+12 °
Мин./макс. температура:+10° / +22°
Влажность:52 %
Давление:755 мм
Ветер: 4.0 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:06:48
Закат19:37
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей