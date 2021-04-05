В Киеве будет облачно с температурой до +10°

Осадков не ожидается.

Сегодня в столице ожидается облачная погода / Фото УНИАН

В понедельник, 5 апреля в столице ожидается преимущественно облачная погода, несколько раз в течение дня выглянет солнце.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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Согласно прогнозу, в Киеве столбики термометров поднимутся до +10°, а ночью - опустятся до +2°.

Практически весь день будет наблюдаться пасмурная погода.

Ожидается ветер со скоростью до 3,2 м/с.

Атмосферное давление составит 743 мм рт. ст.

Народные приметы 5 апреля

5 апреля - день Никона и Федула-Ветрогона. Никон - разрушитель снежного покрова, а Федул - покровитель ветра. Пришел Федул - теплый ветер подул.

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