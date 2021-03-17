"Осадки будут практически повсюду": синоптик предупредила украинцев о дождях и мокром снеге
Температура не поднимется выше +9°.
Завтра, 18 марта, ожидается холодный и влажный день.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
Синоптик назвала дату, когда в Украине начнется настоящая весна
Температура воздуха 18 марта в течение дня предполагается не выше +2°...+5°, на юге, в Приазовье и на Днепропетровщине +4°...+9°.
В Украине завтра ожидается северо-западный ветер.
"В четверг периодические осадки будут практически повсюду, в Украине местами дождь и мокрый снег", - говорит синоптик.
В Киеве ожидается облачная влажная холодная погода, днем около + 3°...+4°.
Прогноз погоды в апреле в Украине
В самом начале апреля весна по-настоящему заявит о себе.
"С 1-го апреля мы увидим солнышко, увидим радостные погодные условия. Такой будет первая декада. Если и будут дожди, то незначительные", - заявила заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова.
Мартазинова предупредила, что апрель также ожидается неустойчивым в плане погодных условий.
"А потом наступит неустойчивость в погодных условиях - периоды похолодания и периоды потепления: 5 дней холодных, 5 теплых дней, 5 дней солнечных, 5 дней пасмурных. И так до конца месяца. До 10 апреля может быть похолодание, вплоть до заморозков в воздухе", - предупредила синоптик.
- Винница+4°... 0°
- Днепр+10°... +1°
- Донецк+9°... 0°
- Житомир+5°... 0°
- Запорожье+12°... 0°
- Ивано-Франковск+3°... 0°
- Киев+5°... -1°
- Кропивницкий+7°... 0°
- Луганск+6°... -1°
- Луцк+3°... -2°
- Львов+5°... -3°
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- Ровно+1°... -2°
- Симферополь+9°... +1°
- Сумы+3°... -1°
- Тернополь+1°... -1°
- Харьков+2°... 0°
- Херсон+11°... +3°
- Хмельницкий+4°... -1°
- Черкассы+3°... 0°
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