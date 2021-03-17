"Осадки будут практически повсюду": синоптик предупредила украинцев о дождях и мокром снеге

13:08, 17 марта 2021
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Температура не поднимется выше +9°.

Завтра местами ожидается мокрый снег / Фото УНИАН
Завтра местами ожидается мокрый снег / Фото УНИАН

Завтра, 18 марта, ожидается холодный и влажный день.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Синоптик назвала дату, когда в Украине начнется настоящая весна

Температура воздуха 18 марта в течение дня предполагается не выше +2°...+5°, на юге, в Приазовье и на Днепропетровщине +4°...+9°.

В Украине завтра ожидается северо-западный ветер.

"В четверг периодические осадки будут практически повсюду, в Украине местами дождь и мокрый снег", - говорит синоптик.

В Киеве ожидается облачная влажная холодная погода, днем около + 3°...+4°.

Прогноз погоды в апреле в Украине

В самом начале апреля весна по-настоящему заявит о себе.

"С 1-го апреля мы увидим солнышко, увидим радостные погодные условия. Такой будет первая декада. Если и будут дожди, то незначительные", - заявила заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова.

Мартазинова предупредила, что апрель также ожидается неустойчивым в плане погодных условий.

"А потом наступит неустойчивость в погодных условиях - периоды похолодания и периоды потепления: 5 дней холодных, 5 теплых дней, 5 дней солнечных, 5 дней пасмурных. И так до конца месяца. До 10 апреля может быть похолодание, вплоть до заморозков в воздухе", - предупредила синоптик.

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Автор: Елена Пилипчак

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