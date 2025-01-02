Уже 3 января в Украине начнется похолодание.

В ближайшие дни в Украине ожидается похолодание. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, температура воздуха снизится до 0-2 градусов тепла, при этом в центральных областях она составит +1+5 градусов, а в южной части еще задержится на отметках +6+12 градусов.

"Восток поделится: на Харьковщине похолодает до +1+5 градусов, однако на Луганщине и Донетчине еще будет тепло, +5+8 градусов, но в дальнейшем и там станет холоднее. Ветер будет преимущественно северо-западный, порывистый", - отметила синоптик.

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В то же время, по ее прогнозу, в связи с прохождением холодного атмосферного фронта на западе, севере, в центре и на Харьковщине пройдут осадки - дождь с переходом в мокрый снег. А вот на Луганщине, Донетчине и в южной части Украины завтра осадков не ожидается. При этом в Киеве 3-го января ожидается похолодание до 0+2 градусов, дождь с переходом в мокрый снег, порывистый северо-западный ветер, на дорогах "станет ощутимо сложнее".

По словам Диденко, такая резкая смена погоды может негативно сказаться на самочувствии - возможны головная боль, сонливость, обострение сердечно-сосудистых болезней:

"Похолодание до ночных -2-7 градусов продержится в Украине до 6 января. В течение 7-11 января снова будет теплее. А сегодня греемся, любуемся солнцем, у кого есть, делаем наперед стирку, уборку, все, что требует электроэнергии".

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Как писал УНИАН, 2 января, погода в Украине будет еще теплее, чем в первый день года. Местами воздух будет прогреваться до +7...+12 градусов. Однако уже в ближайшие дни ожидается похолодание.

Также мы рассказывали, что в небе над Конотопом увидели необычное явление. Синоптики зафиксировали зимнюю радугу, которую иногда еще путают с гало.

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