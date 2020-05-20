Завтра в Украине похолодает, на юге пройдут дожди (видеопрогноз)
Небольшое похолодание ожидается по всей стране.
Согласно данным Погода УНИАН, 21 мая в Украине похолодает, на юге пройдут дожди.
Синоптики предупредили о заморозках в Украине 21-23 мая
Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до +3°, днем до +17°. Жителей южных регионов ожидают дождь. Ночью температура до +7°, днем до +19°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до +1°, днем до +16°.
В северных областях переменная облачность. Температура ночью до +4°, днем до +14°. В центре без осадков, температура ночью до +4°, днем до +17°.
Согласно народному прогнозу, 21 мая - Иван Долгий. Крестьяне в этот день сеяли пшеницу, приговаривая: "Загоняй кобылицу и паши землю под пшеницу".
Прогноз погоды в Украине на четверг, 21 мая
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Погода в Украине
- Винница+17°... +4°
- Днепр+19°... +8°
- Донецк+23°... +9°
- Житомир+17°... +3°
- Запорожье+20°... +10°
- Ивано-Франковск+18°... +6°
- Киев+16°... +5°
- Кропивницкий+19°... +7°
- Луганск+20°... +10°
- Луцк+16°... +4°
- Львов+15°... +3°
- Николаев+18°... +12°
- Одесса+22°... +12°
- Полтава+18°... +6°
- Ровно+16°... +3°
- Симферополь+26°... +13°
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- Херсон+20°... +9°
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Виргиния, США
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Влажность:58 %
Давление:760 мм
Ветер: 6.9 м/с
Вероятность осадков:3 %
Восход:05:52
Закат20:20
Видимость:16 км
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