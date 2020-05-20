Завтра в Украине похолодает, на юге пройдут дожди (видеопрогноз)

16:30, 20 мая 2020
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Небольшое похолодание ожидается по всей стране.

Завтра в Украине похолодает / фото: ua.depositphotos.com
Завтра в Украине похолодает / фото: ua.depositphotos.com

Согласно данным Погода УНИАН, 21 мая в Украине похолодает, на юге пройдут дожди.

Синоптики предупредили о заморозках в Украине 21-23 мая

Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до +3°, днем до +17°. Жителей южных регионов ожидают дождь. Ночью температура до +7°, днем до +19°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +1°, днем до +16°.

В северных областях переменная облачность. Температура ночью до +4°, днем до +14°. В центре без осадков, температура ночью до +4°, днем до +17°.

Согласно народному прогнозу, 21 мая - Иван Долгий. Крестьяне в этот день сеяли пшеницу, приговаривая: "Загоняй кобылицу и паши землю под пшеницу".

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#дождь
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