Завтра в Украине похолодает, на юге пройдут дожди (видеопрогноз)

Небольшое похолодание ожидается по всей стране.

Завтра в Украине похолодает / фото: ua.depositphotos.com

Согласно данным Погода УНИАН, 21 мая в Украине похолодает, на юге пройдут дожди.

Читайте также Синоптики предупредили о заморозках в Украине 21-23 мая

Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до +3°, днем до +17°. Жителей южных регионов ожидают дождь. Ночью температура до +7°, днем до +19°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +1°, днем до +16°.

В северных областях переменная облачность. Температура ночью до +4°, днем до +14°. В центре без осадков, температура ночью до +4°, днем до +17°.

Согласно народному прогнозу, 21 мая - Иван Долгий. Крестьяне в этот день сеяли пшеницу, приговаривая: "Загоняй кобылицу и паши землю под пшеницу".

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.