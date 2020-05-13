В Украине завтра местами пройдут дожди, температура до +26° (видеопрогноз)
Без осадков будет на юге и востоке.
Согласно данным Погода УНИАН, 14 мая в Украине местами пройдут дожди, температура до +26°.
Сегодня в Украине без осадков, температура до +19° (карта)
Прогноз погоды в Украине на завтра. На востоке практически без осадков, температура ночью до +9°, днем до +20°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +10°, днем до +26°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +2°, днем до +26°.
В северных областях ливни. Температура ночью до +8°, днем до +18°. В центре местами пройдут дожди, температура ночью до +3°, днем до +23°.
Прогноз погоды в Украине на четверг, 14 мая
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Погода в Украине
- Винница+15°... +9°
- Днепр+16°... +6°
- Донецк+15°... +3°
- Житомир+14°... +8°
- Запорожье+15°... +6°
- Ивано-Франковск+16°... +6°
- Киев+15°... +7°
- Кропивницкий+16°... +6°
- Луганск+16°... +3°
- Луцк+15°... +6°
- Львов+15°... +6°
- Николаев+18°... +7°
- Одесса+17°... +9°
- Полтава+14°... +7°
- Ровно+15°... +6°
- Симферополь+17°... +6°
- Сумы+14°... +7°
- Тернополь+14°... +8°
- Харьков+14°... +4°
- Херсон+19°... +6°
- Хмельницкий+15°... +10°
- Черкассы+16°... +9°
- Чернигов+15°... +6°
- Черновцы+18°... +11°
Виргиния, США
+7°
Погода Стерлинг - практически безоблачно
Ощущается как:+7 °
Влажность:59 %
Давление:759 мм
Ветер: 5.5 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:05:58
Закат20:14
Видимость:16 км
Фаза луны:
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