В Украине завтра местами пройдут дожди, температура до +26° (видеопрогноз)

16:30, 13 мая 2020
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Без осадков будет на юге и востоке.

Завтра в Украине местами пройдут дожди / Фото УНИАН
Завтра в Украине местами пройдут дожди / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 14 мая в Украине местами пройдут дожди, температура до +26°.

Сегодня в Украине без осадков, температура до +19° (карта)

Прогноз погоды в Украине на завтра. На востоке практически без осадков, температура ночью до +9°, днем до +20°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +10°, днем до +26°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +2°, днем до +26°.

В северных областях ливни. Температура ночью до +8°, днем до +18°. В центре местами пройдут дожди, температура ночью до +3°, днем до +23°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#дождь
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