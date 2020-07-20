Синоптики предупредили о повышении уровней воды на реках западной Украины

В большинстве областей негативных последствий не ожидается.

Синоптики предупредили о повышении уровней воды на реках / фото УНИАН

В течение 20-21 июля на реках западной Украины ожидается повышение уровней воды.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.

Так, 20 июля на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается подъем уровней воды на 0,2-1 м над уровнями на 08:00 17 июля, возможен выход воды на отдельные участки речных пойм, без остальных негативных последствий. При значительных дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока.

20 июля на р. Припять в створе поста Речица и р. Стоход в створе поста Любешов (Волынская область) будет удерживаться превышение отметки затопления сельхозугодий, приусадебных участков в отдельных приречных населенных пунктах Ратновского и Любешовского районов Волынской области.

20-21 июля в связи с ожидаемыми осадками в бассейнах Прута, Сирета ожидается изменение гидрологического режима с подъемами уровней воды на 0,2-0,7 м над уровнями на 08:00 19 июля, без негативных последствий.

Напомним, в понедельник, 20 июля, в Украине местами пройдут дожди, температура до +32°.