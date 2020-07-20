В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +32° (карта)

08:00, 20 июля 2020
29
0

Самая жаркая погода будет на юге.

В Украине сегодня будет жарко / фото УНИАН
В Украине сегодня будет жарко / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 20 июля, в Украине местами пройдут дожди, температура до +32°.

На Ивано-Франковскую область обрушился мощный град (видео)

На востоке без осадков, температура до +30°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +32°.

На западе Украины местами пройдут дожди. Температура до +26°.

В северных областях без осадков. Температура до +27°. В центре облачно с прояснениями, температура до +30°.

УНИАН
УНИАН

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода
Новости партнеров
Погода в Украине
Виргиния, США
+27°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
68 %
751 мм
3.9 м/с
10 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять