В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +32° (карта)

Самая жаркая погода будет на юге.

В Украине сегодня будет жарко / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 20 июля, в Украине местами пройдут дожди, температура до +32°.

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На востоке без осадков, температура до +30°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +32°.

На западе Украины местами пройдут дожди. Температура до +26°.

В северных областях без осадков. Температура до +27°. В центре облачно с прояснениями, температура до +30°.

УНИАН

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