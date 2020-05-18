В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +23° (карта)

08:00, 18 мая 2020
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Теплее всего будет на юге.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 18 мая, в Украине местами пройдут дожди, температура до +23°.

Дождливо и без жары: стало известно, какой будет погода в Украине в начале лета

На востоке пройдут дожди, температура до +20°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +23°.

На западе Украины без осадков. Температура до +21°.

В северных областях местами пройдут дожди. Температура до +15°. В центре без осадков, температура до +20°.

УНИАН
УНИАН

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Теги: #погода#дождь
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