В течение первой недели августа в Украине ожидаются перепады температур и дожди с грозами.

В первую неделю августа в Украине будет много дождей. Осадки ожидаются по всей стране, однако больше всего их будет в восточных и центральных областях. Зачастую дожди будут в сопровождении грозы. В первой половине недели температура по всей стране снизится до комфортных значений +24°...+29°, лишь на юге местами будет теплее. Перед выходными в страну вернется жара, в большинстве областей будет от +27° до +31°, а в воскресенье, 7 августа, на западе Украины столбики термометров вновь опустятся до +25°...+29°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, август в Украине начнется с преимущественно пасмурно погоды. На юге и в некоторых центральных областях ожидаются ливни с грозами. Жара до +34° будет лишь на Востоке. В большинстве же областей Украины ожидается более комфортная температура, +24°...+29°. Свежее всего будет на западе Украины, +20°...+23°.

2 августа дожди с грозами накроют практически все Левобережье, а также юг и центр Украины. В большинстве областей температура снизится до комфортной, +24°...+27°, лишь местами на юге будет теплее.

В среду, 3 августа, температурный фон в Украине будет на том же уровне, что и во вторник. Дожди, местами - с грозами, пройдут практически по всей старне, кроме большинства западных областей.

В середине недели погода в Украине немного изменится. На западе небо прояснится, а воздух прогреется до +26°...+28°. На остальной территории все также ожидаются дожди с грозами, однако и там столбики термометров немного поползут вверх. Например, местами на севере и юге Украины воздух прогреется до +29°...+30°.

Перед выходными, 5 августа, в Украине станет еще теплее. По всей стране температура поднимется до +27°...+31°. Дожди ослабнут и сместятся на юго-восток. Также осадки затронут Центр и некоторые северные области.

В субботу, 6 августа, в Украину ворвется жара. По всей стране будет много солнца, а воздух прогреется до +28°...+34°. Осадки маловероятны.

В конце недели украинцев вновь ждет изменение погоды. С запада в Украину придут дожди и принесут с собой небольшое снижение температуры до +25°...+29°. На остальной территории все еще будет солнечно, жарко и сухо. Местами на юге температура подскочит до +35°.

Народный прогноз на неделю

1 августа - день Макриды. Считалось, что если в этот день пойдет дождь, то рожь на следующий год будет отличной, а урожай - богатым.

2 августа - Ильин день. На Илью до обеда лето, после обеда осень.

3 августа - день Онуфрия. Гром беспрерывен будет град. Хорошая погода сохранится, если в низких местах вечером и ночью образуется поземный туман, рассеивающийся после восхода солнца.

4 августа - день Марии Магдалины. Гром гремит беспрерывно - будет град.

5 августа - Почаевской иконы Божьей Матери. День Тимофея бессонника. Если стоит хорошая погода, в поле и огороде работают почти круглосуточно, поэтому этот день и получил такое название.

6 августа - Мучеников благоверных князей Бориса и Глеба, во святом Крещении Романа и Давида. Самой сильной угрозой для созревшего урожая и сена, которое еще оставалось на лугах, были грозы — пожар уничтожал все и оставлял на голодном пайке и людей, и скотину. Поэтому этот день и получил такое название.

7 августа - Анна летняя. Говорили, что "какова погода на Анну до обеда, такова зима до декабря; какова погода после обеда, такова погода после декабря".

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