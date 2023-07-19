На четверг, 20 июля, в большинстве областей Украины объявили штормовое предупреждение. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.
"20 июля в западных, Одесской, Винницкой, днем и в центральных и южных областях грозы", - говорится в предупреждении.
Как отмечается, І уровень опасности объявлен повсеместно, кроме таких областей:
- Житомирская;
- Киевская;
- Черниговская;
- Сумская;
- Харьковская;
- Луганская;
- Донецкая.
Погода в Украине - прогноз до конца недели
По данным синоптика Игоря Кибальича, в ближайшие дни в Украине местами будет дождливо. Порой осадки будут сильными, с грозами, градом и шквалами.
20 июля синоптик прогнозирует дожди с грозами в западных областях. Днем возможны осадки в центральных, отдельных северных и южных регионах. В некоторых районах ожидаются сильные ливни и шквалистые ветры со скоростью 15-20 м/с.
Ночью 21 июля ожидаются дожди в западных и восточных областях. Днем на Карпатском регионе и на Прикарпатье будут наблюдаться сильные ливни, град и шквалы со скоростью 17-22 м/с.
В субботу, 22 июля, ночь будет без существенных осадков, а днем местами пройдут грозовые дожди. В воскресенье ночью небольшие дожди пройдут в восточной части Украины, днем и вечером в западных областях ожидаются ливни, местами град и шквалы со скоростью 17-22 м/с.