Завтра в большинстве областей ожидаются грозы.

На четверг, 20 июля, в большинстве областей Украины объявили штормовое предупреждение. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

"20 июля в западных, Одесской, Винницкой, днем и в центральных и южных областях грозы", - говорится в предупреждении.

Как отмечается, І уровень опасности объявлен повсеместно, кроме таких областей:

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Житомирская;

Киевская;

Черниговская;

Сумская;

Харьковская;

Луганская;

Донецкая.

Погода в Украине - прогноз до конца недели

По данным синоптика Игоря Кибальича, в ближайшие дни в Украине местами будет дождливо. Порой осадки будут сильными, с грозами, градом и шквалами.

20 июля синоптик прогнозирует дожди с грозами в западных областях. Днем возможны осадки в центральных, отдельных северных и южных регионах. В некоторых районах ожидаются сильные ливни и шквалистые ветры со скоростью 15-20 м/с.

Ночью 21 июля ожидаются дожди в западных и восточных областях. Днем на Карпатском регионе и на Прикарпатье будут наблюдаться сильные ливни, град и шквалы со скоростью 17-22 м/с.

В субботу, 22 июля, ночь будет без существенных осадков, а днем местами пройдут грозовые дожди. В воскресенье ночью небольшие дожди пройдут в восточной части Украины, днем и вечером в западных областях ожидаются ливни, местами град и шквалы со скоростью 17-22 м/с.

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