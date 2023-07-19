В Украине 20 июля будут греметь грозы / фото ua.depositphotos.com

На четверг, 20 июля, в большинстве областей Украины объявили штормовое предупреждение. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

"20 июля в западных, Одесской, Винницкой, днем и в центральных и южных областях грозы", - говорится в предупреждении.

Как отмечается, І уровень опасности объявлен повсеместно, кроме таких областей:

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  • Житомирская;
  • Киевская;
  • Черниговская;
  • Сумская;
  • Харьковская;
  • Луганская;
  • Донецкая.
В Украине на 20 июля оглосили штормовое предупреждение / фото Укргидрометцентр

Погода в Украине - прогноз до конца недели

По данным синоптика Игоря Кибальича, в ближайшие дни в Украине местами будет дождливо. Порой осадки будут сильными, с грозами, градом и шквалами.

20 июля синоптик прогнозирует дожди с грозами в западных областях. Днем возможны осадки в центральных, отдельных северных и южных регионах. В некоторых районах ожидаются сильные ливни и шквалистые ветры со скоростью 15-20 м/с. 

Ночью 21 июля ожидаются дожди в западных и восточных областях. Днем на Карпатском регионе и на Прикарпатье будут наблюдаться сильные ливни, град и шквалы со скоростью 17-22 м/с.

В субботу, 22 июля, ночь будет без существенных осадков, а днем местами пройдут грозовые дожди. В воскресенье ночью небольшие дожди пройдут в восточной части Украины, днем и вечером в западных областях ожидаются ливни, местами град и шквалы со скоростью 17-22 м/с.

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