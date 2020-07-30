В центральных областях Украины объявили штормовое предупреждение на 30 июля
Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.
В четверг, 30 июля, в центральных областях Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.
Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +35° (карта)
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
"Днем 30 июля в центральных областях местами грозы, шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).", - говорится в сообщении.
Напомним, по состоянию на утро 30 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач в Украине были обесточены 52 населенных пункта в 5 областях.
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