В центральных областях Украины объявили штормовое предупреждение на 30 июля

10:52, 30 июля 2020
25
0

Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

В центральных областях Украины объявили штормовое предупреждение / фото УНИАН
В центральных областях Украины объявили штормовое предупреждение / фото УНИАН

В четверг, 30 июля, в центральных областях Украины ожидается ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.

Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +35° (карта)

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"Днем 30 июля в центральных областях местами грозы, шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).", - говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на утро 30 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач в Украине были обесточены 52 населенных пункта в 5 областях.

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#штормовое предупреждение
Новости партнеров
Погода в Украине
Виргиния, США
+24°
Погода Стерлинг - практически безоблачно
57 %
751 мм
2.7 м/с
0 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять