За зиму в столице зарегистрировали 17 температурных рекордов, что больше, чем за весь 2022 год.

Метеорологи подвели итоги календарной зимы в Киеве. Оказалось, что она вошла в восьмерку самых теплых зим в Киеве с 1881 года. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

По данным специалистов, средняя температура воздуха за зиму составила -0,4°С, что выше климатической нормы на 2,1°С.

"Зимние месяцы в столице были теплее нормы, а особенно январь, в котором было зафиксировано 16 рекордов температуры воздуха и установлен ее новый абсолютный максимум +13,2°С", - говорится в сообщении.

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Всего за зиму в столице было зарегистрировано 17 температурных рекордов, что больше, чем за весь 2022 год.

Наиболее холодным днем зимы было 6 декабря, когда температура опустилась до -10,9 ºС, а самыми теплыми стали 1 и 2 января, когда температура поднялась до +13,2 ºС.

Осадков этой календарной зимой выпало 107 мм, что составило 87% климатической нормы.

Погода в марте - прогноз Укргидрометцентра

По данным синоптиков, в этом году в марте на востоке Украины прогнозируется нехватка осадков. На остальной территории количество осадков будет в пределах нормы.

Что касается температуры, то она ожидается на 2 градуса выше нормы. Средняя месячная температура в марте 2023 предполагается 2-7 градусов тепла.

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