В Киеве завтра температура до +20°, пройдет дождь

17:00, 28 мая 2020
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В столице завтра потеплеет.

Завтра в Киеве пройдет дождь / Фото УНИАН
Завтра в Киеве пройдет дождь / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 29 мая в Киеве пройдет дождь, температура днем до +20°.

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Погода в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +20°, вечером - до +17°. Ветер переменный, до 5,7 м/с.

Солнце в столице взойдет в 04:54, а зайдет в 20:56.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 29 мая, в Украине пройдут дожди, местами немного потеплеет. 

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода#дождь
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