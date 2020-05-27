В Киеве завтра температура до +16°, пройдет дождь

В столице завтра усилится ветер.

В Киеве завтра пройдет дождь / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 28 мая, в Киеве пройдет дождь, температура днем до +16°.

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Прогноз погоды в Киеве. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +16°, вечером - до +14°. Ветер северный и северо-восточный, до 7,8 м/с.

Солнце в столице взойдет в 04:55, а зайдет в 20:55.

Как сообщал УНИАН, 28 мая в Украине будет прохладно, во всех регионах пройдут дожди.

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