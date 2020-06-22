В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +26°

Завтра в столице немного похолодает.

В Киеве завтра пройдет дождь / фото УНИАН

Погода в Киеве 23 июня будет дождливой, температура днем до +26°.

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По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +26°, вечером - до +24°. Ветер переменный, до 3,2 м/с.

Солнце в столице взойдет в 04:46, а зайдет в 21:13.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 23 июня, в Украине местами пройдут дожди, температура до +30°.

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