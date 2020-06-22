В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +26°
Завтра в столице немного похолодает.
Погода в Киеве 23 июня будет дождливой, температура днем до +26°.
В Украине объявили штормовое предупреждение на 22 июня
По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +26°, вечером - до +24°. Ветер переменный, до 3,2 м/с.
Солнце в столице взойдет в 04:46, а зайдет в 21:13.
Как сообщал УНИАН, во вторник, 23 июня, в Украине местами пройдут дожди, температура до +30°.
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Погода в Украине
- Винница+26°... +17°
- Днепр+25°... +17°
- Донецк+26°... +15°
- Житомир+28°... +17°
- Запорожье+25°... +18°
- Ивано-Франковск+24°... +17°
- Киев+28°... +18°
- Кропивницкий+24°... +15°
- Луганск+29°... +18°
- Луцк+26°... +18°
- Львов+23°... +17°
- Николаев+27°... +18°
- Одесса+28°... +18°
- Полтава+26°... +17°
- Ровно+26°... +17°
- Симферополь+26°... +14°
- Сумы+27°... +17°
- Тернополь+25°... +17°
- Харьков+26°... +18°
- Херсон+29°... +17°
- Хмельницкий+26°... +17°
- Черкассы+25°... +16°
- Чернигов+28°... +17°
- Черновцы+24°... +17°
Виргиния, США
+23°
Погода Стерлинг - практически безоблачно
Ощущается как:+23 °
Влажность:83 %
Давление:753 мм
Ветер: 4.8 м/с
Вероятность осадков:45 %
Восход:05:44
Закат20:39
Видимость:16 км
Фаза луны:
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