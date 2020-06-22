В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +26°

17:00, 22 июня 2020
19
0

Завтра в столице немного похолодает.

В Киеве завтра пройдет дождь / фото УНИАН
В Киеве завтра пройдет дождь / фото УНИАН

Погода в Киеве 23 июня будет дождливой, температура днем до +26°.

В Украине объявили штормовое предупреждение на 22 июня

По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +26°, вечером - до +24°. Ветер переменный, до 3,2 м/с.

Солнце в столице взойдет в 04:46, а зайдет в 21:13.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 23 июня, в Украине местами пройдут дожди, температура до +30°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#погода#дождь
Новости партнеров
Погода в Украине
Виргиния, США
+23°
Погода Стерлинг - практически безоблачно
83 %
753 мм
4.8 м/с
45 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять