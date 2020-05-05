Синоптик рассказала, когда в Киеве прекратятся дожди
Дожди прекратятся на выходных
Дожди в Киеве прекратятся на выходных, 9-10 мая.
Сегодня в Украине пройдут дожди, температура до +23° (карта)
Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
По ее информации, сегодня, 5 мая, в большинстве областей Украины ожидается +17...+22 градуса, на западе свежее, +12...+17 градусов.
Дожди останутся на значительной части территории, а в Карпатах вследствие снижения температуры воздуха до заморозков возможен снег.
В Киеве во вторник ожидается кратковременный дождь, возможна гроза, при грозе ветер порывистый. Температура воздуха днем до +17...+18 градусов.
"Прекращение осадков и повышение температуры воздуха в Киеве придется на 9-10 мая", - пишет она.
Напомним, во вторник, 5 мая, во многих регионах Украины ожидается ухудшения погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.
- Винница+15°... +6°
- Днепр+21°... +12°
- Донецк+21°... +10°
- Житомир+15°... +6°
- Запорожье+20°... +12°
- Ивано-Франковск+18°... +4°
- Киев+19°... +9°
- Кировоград+18°... +9°
- Луганск+23°... +11°
- Луцк+17°... +4°
- Львов+15°... +1°
- Николаев+21°... +10°
- Одесса+21°... +11°
- Полтава+19°... +12°
- Ровно+17°... +4°
- Симферополь+15°... +10°
- Сумы+20°... +12°
- Тернополь+17°... +3°
- Харьков+21°... +13°
- Херсон+19°... +10°
- Хмельницкий+15°... +5°
- Черкассы+19°... +8°
- Чернигов+21°... +10°
- Черновцы+17°... +6°