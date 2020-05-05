Синоптик рассказала, когда в Киеве прекратятся дожди

Дожди прекратятся на выходных

Дожди в Киеве прекратятся на выходных / Фото daynews.com.ua

Дожди в Киеве прекратятся на выходных, 9-10 мая.

Читайте также Сегодня в Украине пройдут дожди, температура до +23° (карта)

Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее информации, сегодня, 5 мая, в большинстве областей Украины ожидается +17...+22 градуса, на западе свежее, +12...+17 градусов.

Дожди останутся на значительной части территории, а в Карпатах вследствие снижения температуры воздуха до заморозков возможен снег.

В Киеве во вторник ожидается кратковременный дождь, возможна гроза, при грозе ветер порывистый. Температура воздуха днем до +17...+18 градусов.

"Прекращение осадков и повышение температуры воздуха в Киеве придется на 9-10 мая", - пишет она.

Напомним, во вторник, 5 мая, во многих регионах Украины ожидается ухудшения погодных условий, объявлено штормовое предупреждение.