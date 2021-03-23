Завтра в Киеве будет пасмурно и без осадков
Столбики термометров покажут +5°.
В среду, 24 марта в столице ожидается пасмурная погода с прояснениями, без осадков.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Завтра восток и юг Украины засыплет мокрым снегом, а на западе - выглянет солнце (карта)
Согласно прогнозу, завтра в Киеве столбики термометров поднимутся до +5°, а ночью - опустятся до -4°.
Практически весь день будут наблюдаться пасмурная погода и сплошная облачность, однако солнышко все же появится на небе с утра и после обеда.
Ветер северного и северо-восточного направления будет дуть со скоростью до 7 м/с и утихнет ближе к ночи.
Атмосферное давление в течение дня будет расти и составит 746-750 мм рт. ст.
Народные приметы 24 марта
Если 24 марта вороны спускаются на землю, то ожидается потепление.
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