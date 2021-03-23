Завтра в Киеве будет пасмурно и без осадков

17:00, 23 марта 2021
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Столбики термометров покажут +5°.

Завтра в Киеве будет без осадков / фото REUTERS
Завтра в Киеве будет без осадков / фото REUTERS

В среду, 24 марта в столице ожидается пасмурная погода с прояснениями, без осадков.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Завтра восток и юг Украины засыплет мокрым снегом, а на западе - выглянет солнце (карта)

Согласно прогнозу, завтра в Киеве столбики термометров поднимутся до +5°, а ночью - опустятся до -4°.

Практически весь день будут наблюдаться пасмурная погода и сплошная облачность, однако солнышко все же появится на небе с утра и после обеда.

Ветер северного и северо-восточного направления будет дуть со скоростью до 7 м/с и утихнет ближе к ночи.

Атмосферное давление в течение дня будет расти и составит 746-750 мм рт. ст.

Народные приметы 24 марта

Если 24 марта вороны спускаются на землю, то ожидается потепление.

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Автор: Екатерина Лиманская

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