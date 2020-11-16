Сегодня киевлян ожидает пасмурная погода с температурой до +3°

08:30, 16 ноября 2020
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В Киеве осадков не ожидается.

В Киеве сегодня - пасмурно / фото УНИАН
В Киеве сегодня - пасмурно / фото УНИАН

В понедельник, 16 ноября, в Киеве будет пасмурно, сплошная облачность. Столбики термометров опустятся до +3°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Погода до 2025 года будет самой теплой за все время наблюдений - синоптики

Согласно прогнозу, ночью температура составит -4°, а днем воздух прогреется максимум до +3°.

Ветер северо-восточного направления со скоростью до 1,8 м/с. Без осадков.

Атмосферное давление - 753 мм рт. ст.

Народный прогноз на 16 ноября

16 ноября — Гертруды, Георгия, Иосифа, Акемпсима, Агапия. Если листопад к этому времени полностью завершился, следует ожидать крутой зимы. У рыбаков была своя примета: если на Акепсима первая рыба сорвется с крючка, то рыбалка будет плохая. Если печеный хлеб на улице замерзнет, то скоро морозы будут. Дрова в печи горят сильно и пламя летит в трубу с ревом — к буре. Облака плывут низко — ожидай стужу.

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Автор: Елена Пилипчак

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