Сегодня киевлян ожидает пасмурная погода с температурой до +3°
В Киеве осадков не ожидается.
В понедельник, 16 ноября, в Киеве будет пасмурно, сплошная облачность. Столбики термометров опустятся до +3°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Погода до 2025 года будет самой теплой за все время наблюдений - синоптики
Согласно прогнозу, ночью температура составит -4°, а днем воздух прогреется максимум до +3°.
Ветер северо-восточного направления со скоростью до 1,8 м/с. Без осадков.
Атмосферное давление - 753 мм рт. ст.
Народный прогноз на 16 ноября
16 ноября — Гертруды, Георгия, Иосифа, Акемпсима, Агапия. Если листопад к этому времени полностью завершился, следует ожидать крутой зимы. У рыбаков была своя примета: если на Акепсима первая рыба сорвется с крючка, то рыбалка будет плохая. Если печеный хлеб на улице замерзнет, то скоро морозы будут. Дрова в печи горят сильно и пламя летит в трубу с ревом — к буре. Облака плывут низко — ожидай стужу.
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