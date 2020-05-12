В Киеве завтра температура до +16°, без осадков
Завтра в столице похолодает.
Согласно данным Погода УНИАН, 13 мая в Киеве без осадков, температура днем до +16°.
Жителей Киева предупреждают о грозах и сильном ветре
Погода в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +16°, вечером - до +12°. Ветер переменный, до 6,0 м/с.
Солнце в столице взойдет в 05:13, а зайдет в 20:35.
Как сообщал УНИАН, 13 мая в Украине без осадков, температура до +19°.
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Погода в Украине
- Винница+22°... +2°
- Днепр+23°... +4°
- Донецк+22°... +5°
- Житомир+21°... +2°
- Запорожье+24°... +5°
- Ивано-Франковск+12°... 0°
- Киев+21°... +3°
- Кропивницкий+22°... +3°
- Луганск+24°... +9°
- Луцк+13°... +1°
- Львов+9°... 0°
- Николаев+22°... +6°
- Одесса+22°... +7°
- Полтава+22°... +5°
- Ровно+15°... 0°
- Симферополь+25°... +10°
- Сумы+20°... +2°
- Тернополь+15°... +1°
- Харьков+24°... +4°
- Херсон+24°... +6°
- Хмельницкий+20°... +2°
- Черкассы+22°... +4°
- Чернигов+21°... +2°
- Черновцы+21°... +3°
Виргиния, США
+7°
Погода Стерлинг - небольшая облачность
Ощущается как:+4 °
Влажность:47 %
Давление:756 мм
Ветер: 6.5 м/с
Вероятность осадков:2 %
Восход:05:58
Закат20:13
Видимость:16 км
Фаза луны:
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