В Киеве завтра температура до +16°, без осадков

17:00, 12 мая 2020
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Завтра в столице похолодает.

В Киеве завтра без осадков / Фото УНИАН
В Киеве завтра без осадков / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 13 мая в Киеве без осадков, температура днем до +16°.

Жителей Киева предупреждают о грозах и сильном ветре

Погода в Киеве на завтра. По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +16°, вечером - до +12°. Ветер переменный, до 6,0 м/с.

Солнце в столице взойдет в 05:13, а зайдет в 20:35.

Как сообщал УНИАН, 13 мая в Украине без осадков, температура до +19°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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