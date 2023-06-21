Укргидрометцентр прогнозирует грозы.

Сегодня, 21 июня, в большинстве областей Украины ожидаются грозы. Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"21 июня днем в центральных, восточных, южных областях и на Закарпатье грозы", - говорится в предупреждении.

Как отмечается, из-за непогоды в указанных областях объявлен І уровень опасности, желтый.

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Погода 21 июня - прогноз на сегодня

По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине будет доминировать переменная облачность.

Днем в Украине, кроме большинства западных и северных областей, ожидаются кратковременные дожди и грозы. В западных областях утром местами туман.

Ветер прогнозируется преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура днем составит 24-29°; в Карпатах традиционно свежее, 17-22°.

Погода в Киеве и области

На Киевщине также ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет северо-западный, его скорость составит 5-10 м/с.

Температура ночью 14-19°, днем 24-29°; в Киеве ночью 16-18°, днем 26-28°.

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