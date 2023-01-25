По словам Натальи Диденко, сегодня на дороге Украины будет скользко.

Сегодня, 25 января, в Украине ожидается сухая, но холодная погода, а на дорогах и улицах будет скользко. Об этом рассказала известный синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, сегодня днем повсюду в Украине будет от 3 мороза до 3 тепла.

"Из-за морозов станет более скользко, местами гололедица - держите попутчика и сами держитесь", - посоветовала синоптик.

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Она также предупредила, что в Приазовье ожидается порывистый ветер, на остальной территории - небольшой.

В столице, по прогнозу Натальи Диденко, днем ожидается до -2 градусов и дороги также будут скользкими. Осадков в столице сегодня не предвидится.

По данным Погода УНИАН, сегодня температура в Киеве не поднимется выше "нуля". Ожидается практически безоблачная погода, без осадков.

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