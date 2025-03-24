Только местами на западе и крайнем востоке страны погода останется более благоприятной.

На сегодня, 24 марта, почти по всей Украине объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По данным синоптиков, сегодня ожидаются сильные порывы ветра.

"24 марта в Украине, кроме Прикарпатья, Закарпатья и Луганщины, порывы ветра 15-20 м/с", - прогнозируют в Укргидрометцентре.

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Из-за непогоды объявлен І уровень опасности, желтый.

Погода на сегодня - прогноз на 24 марта

В понедельник, 24 марта, в Украине будет облачно. В западных, Винницкой, Житомирской и Киевской областях, а днем и на Черниговщине и Сумщине пройдут дожди. На остальной территории страны сегодня без осадков.

Ветер будет юго-восточный, 7-12 м/с. В днем в Украине, кроме Прикарпатья, Закарпатья и Луганщины, порывы будут достигать 15-20 м/с.

Температура днем будет в пределах +7°...+12°, а в западных и юго-западных областях воздух прогреется до +11°...+16°.

Напомним, сегодня сильные порывы ветра до 15-18 м/с ожидается в Киеве. Из-за этого в столице также объявлен І уровень опасности.

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