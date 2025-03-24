На сегодня, 24 марта, почти по всей Украине объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
По данным синоптиков, сегодня ожидаются сильные порывы ветра.
"24 марта в Украине, кроме Прикарпатья, Закарпатья и Луганщины, порывы ветра 15-20 м/с", - прогнозируют в Укргидрометцентре.
Из-за непогоды объявлен І уровень опасности, желтый.
Погода на сегодня - прогноз на 24 марта
В понедельник, 24 марта, в Украине будет облачно. В западных, Винницкой, Житомирской и Киевской областях, а днем и на Черниговщине и Сумщине пройдут дожди. На остальной территории страны сегодня без осадков.
Ветер будет юго-восточный, 7-12 м/с. В днем в Украине, кроме Прикарпатья, Закарпатья и Луганщины, порывы будут достигать 15-20 м/с.
Температура днем будет в пределах +7°...+12°, а в западных и юго-западных областях воздух прогреется до +11°...+16°.
Напомним, сегодня сильные порывы ветра до 15-18 м/с ожидается в Киеве. Из-за этого в столице также объявлен І уровень опасности.