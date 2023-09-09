Снижение температуры ожидается на Левобережье.

В субтоту, 9 сентября, на Левобережье Украины ожидается некоторое снижение температуры. Местами столбики термометров не поднимутся выше +15 градусов. При этом на западе и юге страны воздух прогреется до комфортных +23°..+27°, а на Закарпатье - и до +28°. Без осадков. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет теплее всего. Тут столбики термометров покажут +23°...+26°, а на Закарпатье воздух прогреется до летних +28°. Без осадков, лишь небольшая облачность.

На севере Украины температура поднимется до +20°...+22°, но только не в Сумской области - тут ожидается не выше +17°.

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Жителей восточных областей Украины сегодня ждет самая прохладная погода. Тут термометры покажут лишь +15°...+17°, небольшая облачность.

В центральной части страны тепло распределится неравномерно. В Винницкой и Кировоградской областях, а также на юге Днепропетровщины воздух прогреется до +22°...+23°. На остальной территории будет от +16° до +20°.

В большинстве южных областей сегодня будет тепло и практически безоблачно, +25°...+27°. В районе Севастополя ожидается +23°, а в Запорожской области воздух прогреется лишь до +21°.

Приметы погоды 9 сентября

9 сентября - преподобного Пимена. Много рябины уродилось 9 сентября - осень мрачной будет, а зимой возможны сильные холода. Гроза 9 сентября предвещает теплую осень.

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