Проливные дожди затопили Милан (фоторепортаж)

В итальянском Милане потоп

REUTERS

В итальянском Милане в результате проливных дождей случился настоящий потоп.

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Местные жители сообщают, что ливень шел целую ночь.

В результате река Севезо вышла из берегов и затопила улицы города. Уровень воды в некоторых местах достигает метра.

Как сообщал УНИАН, ранее проливные дожди обрушились на юго-восточную часть американского штата Техас.