Проливные дожди затопили Милан (фоторепортаж)
В итальянском Милане потоп
В итальянском Милане в результате проливных дождей случился настоящий потоп.
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Местные жители сообщают, что ливень шел целую ночь.
В результате река Севезо вышла из берегов и затопила улицы города. Уровень воды в некоторых местах достигает метра.
Как сообщал УНИАН, ранее проливные дожди обрушились на юго-восточную часть американского штата Техас.
OGGI...— Laura Maffi ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ (@laura_maffi) May 15, 2020
per l'ennesima volta da decenni...
? MILANO, nubifragio nella notte: esonda il fiume Seveso, allagamenti in città
ORA...
provate ad immaginare questo titolo, stesse condizioni a ROMA, Avrebbero subito chiesto le dimissioni della Raggi. pic.twitter.com/7MnmGLvUpq
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