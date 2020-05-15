Проливные дожди затопили Милан (фоторепортаж)

18:04, 15 мая 2020
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В итальянском Милане потоп

REUTERS
REUTERS

В итальянском Милане в результате проливных дождей случился настоящий потоп.

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Местные жители сообщают, что ливень шел целую ночь.

В результате река Севезо вышла из берегов и затопила улицы города. Уровень воды в некоторых местах достигает метра.

Как сообщал УНИАН, ранее проливные дожди обрушились на юго-восточную часть американского штата Техас.

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Теги: #наводнение#фоторепортаж#потоп#Милан
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