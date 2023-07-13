Температура при этом во многих областях немного снизится.

В пятницу, 14 июля, в Украине будет очень много дождей и гроз. Местами осадки будут сильными. Благодаря осадкам температура во многих областях чуть снизится, лишь на юге столбики термометорв достигнут +30°...+31°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +19°, днем +25°, ливень.

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +15°, днем +24°, ливень.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +24°, небольшой дождь.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +17°, днем +24°, небольшой дождь.

В Тернополе 14 июля ночью будет +17°, днем +24°, небольшая облачность, ливень.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность ночью +16°, днем +23°, ливень.

В Ивано-Франковске будет будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +23°, небольшой дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +17°, днем +27°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +18°, днем +24°, небольшой дождь.

В Виннице завтра будет +17°...+26°, небольшая облачность, ливень.

В Житомире в пятницу будет ночью +17° днем +25°, небольшая облачность, ливень.

В Чернигове столбики термометров покажут +18°...+23°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Черкассах завтра будет пасмурно, ночью +21°, днем +23°, дожь с грозой.

В Кропивницком температура ночью будет +20°, днем +25°, пасмурно, дождь с грозой.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +19°...+23°, дождь с грозой.

В Одессе 13 июля - небольшая облачность, температура ночью +22°, днем +30°, ливень.

В Херсоне в пятницу ночью будет +21°, днем +30°, небольшая облачность,. легкий дождь.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +22°, днем +30°, ливень.

В Запорожье температура ночью +21°, днем +26°, небольшая облачность, гроза.

В Сумах завтра температура воздуха составит +17°...+23°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Харькове - пасмурно, температура ночью +19°, днем +25°, дождь с грозой.

В Днепре температура ночью будет +20°, днем +28°, небольшая облачность, гроза.

В Симферополе в пятницу будет ясно и безоблачно, +20°...+31°.

В Краматорске завтра будетнебольшая облачность, температура ночью +18°, днем +26°, ливень.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +17°, днем +26°, небольшой дождь.

Приметы погоды 14 июля

14 июля - день Кузьмы и Демьяна. Кузьма и Демьян пришел, на покос пошел.

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