В пятницу, 14 июля, в Украине будет очень много дождей и гроз. Местами осадки будут сильными. Благодаря осадкам температура во многих областях чуть снизится, лишь на юге столбики термометорв достигнут +30°...+31°. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +19°, днем +25°, ливень.
- Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +15°, днем +24°, ливень.
- В Луцке будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +24°, небольшой дождь.
- В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +17°, днем +24°, небольшой дождь.
- В Тернополе 14 июля ночью будет +17°, днем +24°, небольшая облачность, ливень.
- В Хмельницком завтра будет небольшая облачность ночью +16°, днем +23°, ливень.
- В Ивано-Франковске будет будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +23°, небольшой дождь.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +17°, днем +27°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +18°, днем +24°, небольшой дождь.
- В Виннице завтра будет +17°...+26°, небольшая облачность, ливень.
- В Житомире в пятницу будет ночью +17° днем +25°, небольшая облачность, ливень.
- В Чернигове столбики термометров покажут +18°...+23°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Черкассах завтра будет пасмурно, ночью +21°, днем +23°, дожь с грозой.
- В Кропивницком температура ночью будет +20°, днем +25°, пасмурно, дождь с грозой.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +19°...+23°, дождь с грозой.
- В Одессе 13 июля - небольшая облачность, температура ночью +22°, днем +30°, ливень.
- В Херсоне в пятницу ночью будет +21°, днем +30°, небольшая облачность,. легкий дождь.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +22°, днем +30°, ливень.
- В Запорожье температура ночью +21°, днем +26°, небольшая облачность, гроза.
- В Сумах завтра температура воздуха составит +17°...+23°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
- В Харькове - пасмурно, температура ночью +19°, днем +25°, дождь с грозой.
- В Днепре температура ночью будет +20°, днем +28°, небольшая облачность, гроза.
- В Симферополе в пятницу будет ясно и безоблачно, +20°...+31°.
- В Краматорске завтра будетнебольшая облачность, температура ночью +18°, днем +26°, ливень.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +17°, днем +26°, небольшой дождь.
Приметы погоды 14 июля
14 июля - день Кузьмы и Демьяна. Кузьма и Демьян пришел, на покос пошел.