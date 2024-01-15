Синоптики говорят, что будет сухо, но ожидается ветер и волнение моря.

На сегодня, 15 января, в Одесской области объявлен повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей

Как сообщается, скорость юго-западного ветра ожидается на уровне 6-11 м/с, днем он усилится до 12-17 м/с. Прогнозируется умеренное волнение моря. Объявлен и уровень опасности.

Также, по данным синоптиков, вдоль побережья Одесской области будет без осадков. Уровни моря на побережье и в лиманах - безопасны. Температура воздуха днем 3-8° тепла. Температура морской воды 4-5°.

Видео дня

Погода 15 января - прогноз по Украине

По данным Украинского гидрометцентра, сегодня у нас в стране будет облачно. В западных и северных областях местами пройдет небольшой снег. На остальной территории сохранится погода без осадков. На дорогах Украины будет наблюдаться гололедица.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы будут достигать 15-20 м/с.

Температура днем от 4° мороза до 1° тепла, в южных областях 1-6° тепла; в Крыму воздух прогреется вплоть до 4-9° тепла.

В Карпатах временами будет идти снег, местами порывы юго-западного ветра будут достигать 25 м/с, ожидается метель. Температура днем 2-7° мороза.

Вас также могут заинтересовать новости: