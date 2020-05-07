В Украине завтра местами пройдут дожди, температура до +18° (видеопрогноз)

Завтра в Украине будет прохладно.

В Украине завтра местами пройдут дожди / фото: ua.depositphotos.com

Согласно данным Погода УНИАН, 8 мая в Украине местами пройдут дожди, температура до +17°.

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Прогноз погоды в Украине. На востоке местами пройдут дожди, температура ночью до +5°, днем до +18°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +3°, днем до +17°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +6°, днем до +16°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +6°, днем до +14°. В центре местами пройдут дожди, температура ночью до +5°, днем до +17°.

Согласно народному прогнозу, 8 мая - Марк Ключник. Так прозвали святого потому, как считали, что у него есть ключи, которыми он отворяет небеса и выпускает дождь.

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