В Украине завтра местами пройдут дожди, температура до +18° (видеопрогноз)
Завтра в Украине будет прохладно.
Согласно данным Погода УНИАН, 8 мая в Украине местами пройдут дожди, температура до +17°.
Синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине на 7 мая
Прогноз погоды в Украине. На востоке местами пройдут дожди, температура ночью до +5°, днем до +18°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +3°, днем до +17°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до +6°, днем до +16°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +6°, днем до +14°. В центре местами пройдут дожди, температура ночью до +5°, днем до +17°.
Согласно народному прогнозу, 8 мая - Марк Ключник. Так прозвали святого потому, как считали, что у него есть ключи, которыми он отворяет небеса и выпускает дождь.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+12°... +5°
- Днепр+18°... +7°
- Донецк+17°... +6°
- Житомир+11°... +4°
- Запорожье+17°... +8°
- Ивано-Франковск+14°... +6°
- Киев+8°... +5°
- Кропивницкий+14°... +5°
- Луганск+20°... +9°
- Луцк+15°... +3°
- Львов+11°... +4°
- Николаев+15°... +6°
- Одесса+14°... +7°
- Полтава+15°... +6°
- Ровно+14°... +3°
- Симферополь+15°... +7°
- Сумы+15°... +6°
- Тернополь+13°... +4°
- Харьков+18°... +6°
- Херсон+16°... +6°
- Хмельницкий+14°... +4°
- Черкассы+15°... +6°
- Чернигов+9°... +4°
- Черновцы+14°... +6°