Ближе к выходным погода в Украине изменится: ожидаются осадки и похолодание.

В первой половине текущей недели в Украине ожидается по-весеннему теплая погода, однако ближе к выходным, 7-8 декабря, она сменится на прохладную и снежную. Об этом предупредил синоптик Игорь Кибальчич, передает meteoprog.

Синоптик пояснил, что сейчас чрезвычайно теплая и сухая погода в Украине установилась под влиянием большой области повышенного атмосферного давления. Однако, уже с пятницы, по данным синоптика, серия атлантических циклонов изменит ситуацию.

"Пройдут осадки в виде дождей с постепенным переходом в снег, а также произойдет существенное снижение температуры в течение 7-8 января, кроме крайнего юга страны и западных областей. Таким образом, более зимний характер погоды стоит ожидать ближе к Рождеству", - рассказал синоптик.

Погода на Рождество

В частности, по данным Игоря Кибальчича, 7 и 8 января в Украине ожидается снижение температуры.

"В субботу очередной атлантический циклон принесет в нашу страну осадки в виде снега и мокрого снега, на юге - с дождем. В воскресенье погоду будет определять антициклон скандинавского происхождения, поэтому существенных осадков не предвидится", - рассказал специалист.

По его прогнозу, температура воздуха в ночное время снизится до -8...-3 градусов в субботу и до -12...-7 градусов в воскресенье. Дневные значения температуры составят -7...-2 , в южной и западной части - около "нуля".

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