"Типичная погода предыдущих лет": синоптик спрогнозировал, каким будет Новый год

В Укргидрометцентре дали прогноз до 1 января.

Синоптик дал прогноз погоды на Новый год / фото УНИАН

В новогоднюю ночь 2021 года в Украине ожидается типичная для последних лет погода. По предварительному прогнозу, морозов не будет, возможны небольшие осадки.

Об этом РБК-Украина сказал начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык.

Читайте также Карпаты замело: появились невероятные фотографии заснеженных вершин

Как отметил синоптик, в ближайшие дни температурный режим в Украине существенно не изменится. Ожидается ночная температура 0 - минус 5, днем около нуля, лишь на востоке ночью 6-12 градусов мороза, днем 1-6 градусов мороза.

"Начиная с 23 декабря в Украину придет теплый воздух с запада, поэтому будет изменение погодных условий. До 26 числа, начиная с запада, пройдут осадки в виде дождя и снега", - сказал он.

По прогнозу Укргидрометцентра, осадки ожидаются 23 декабря в западных областях, 24 декабря в центральных и северных, 25 декабря - на востоке. Ожидается гололед, на дорогах гололедица. Местами порывы ветра 15-20 метров в секунду. В это время в Украине будет довольно тепло: ночью 0-5 градусов тепла, днем 3-8 градусов тепла, на юге до 10 градусов тепла.

После этого, с 26 по 31 декабря, Украина снова будет находиться в поле повышенного давления и ожидается постепенное снижение температуры на 3-5 градусов. Дневная температура будет около нуля, ночная 0-5 градусов мороза.

"В новогоднюю ночь будут небольшие осадки: дождь, мокрый снег. На Новый год отрицательных температур не ожидаем. Типичная погода предыдущих лет", - сказал он.

Прогноз погоды на 22 декабря: последние новости