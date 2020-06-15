Погода на неделю: украинцев ожидают жара и дожди (карта)
Самая жаркая погода будет на востоке Украины.
Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине будет жарко, местами пройдут дожди.
В понедельник в Украине без осадков. На востоке до +32°, в остальных регионах до +20°...+31°.
Во вторник в Украине пройдут дожди. Температура днем на востоке до +32°.
В среду, 17 июня, также ожидаются осадки. Самая жаркая погода будет на востоке - до +34°. В остальных регионах до +22°...+31°.
В четверг в Украине местами пройдут дожди. Ночью по стране температура +14°…+21°, днем до +35°.
В пятницу местами пройдут дожди. Днем на востоке до +35°, в остальных регионах до +32°.
20 и 21 июня в Украине пройдут дожди. В субботу ночью прохладнее всего будет на западе - до +16°, на остальной территории +17°…+21°. Днем температура по стране +22°...+33°. В воскресенье ночью на западе и юге температура до +17°, днем в Украине от +24° до +34°.
Народный прогноз погоды в Украине
15 июня - Никифора. Ветер 15 июня дует с запада - в ближайшее время будет похолодание.
Синоптики предупредили о грозах, граде и сильном ветре в Украине
16 июня - Луки. Присматривались, откуда дует ветер: с юга - яровым хороший рост, с северо-запада - к ненастью, мокрому лету, с востока - на болезни. Дождь весь день - будет много грибов.
17 июня - Митрофана. Если ветер дует с севера - будет плохая погода.
18 июня - Дорофея. Начинаются самые короткие, воробьиные ночи. На восходе солнца наблюдали за ветрами: если погода теплая и ясная - зерно будет крупным.
19 июня - день Иллариона. Дует северный ветер - летом будет много осадков.
20 июня - день Святого Федота. Дождь на Федота - будет плохой урожай ржи. Гром 20 июня - на долгую непогоду.
21 июня - день Федора Летнего и Стратилата. Гром поутру - не к добру.
Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+27°... +16°
- Днепр+29°... +17°
- Донецк+29°... +17°
- Житомир+28°... +16°
- Запорожье+29°... +18°
- Ивано-Франковск+23°... +13°
- Киев+29°... +18°
- Кропивницкий+29°... +16°
- Луганск+32°... +21°
- Луцк+24°... +15°
- Львов+20°... +14°
- Николаев+27°... +16°
- Одесса+26°... +17°
- Полтава+31°... +17°
- Ровно+25°... +15°
- Симферополь+25°... +16°
- Сумы+29°... +18°
- Тернополь+25°... +13°
- Харьков+30°... +18°
- Херсон+28°... +17°
- Хмельницкий+27°... +14°
- Черкассы+29°... +18°
- Чернигов+27°... +18°
- Черновцы+25°... +14°