Погода на неделю: украинцев ожидают жара и дожди (карта)

Самая жаркая погода будет на востоке Украины.

Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине будет жарко, местами пройдут дожди.

В понедельник в Украине без осадков. На востоке до +32°, в остальных регионах до +20°...+31°.

Прогноз на 15 июня / УНИАН

Во вторник в Украине пройдут дожди. Температура днем на востоке до +32°.

Прогноз на 16 июня / УНИАН

В среду, 17 июня, также ожидаются осадки. Самая жаркая погода будет на востоке - до +34°. В остальных регионах до +22°...+31°.

Прогноз на 17 июня / УНИАН

В четверг в Украине местами пройдут дожди. Ночью по стране температура +14°…+21°, днем до +35°.

Прогноз на 18 июня / УНИАН

В пятницу местами пройдут дожди. Днем на востоке до +35°, в остальных регионах до +32°.

Прогноз на 19 июня / УНИАН

20 и 21 июня в Украине пройдут дожди. В субботу ночью прохладнее всего будет на западе - до +16°, на остальной территории +17°…+21°. Днем температура по стране +22°...+33°. В воскресенье ночью на западе и юге температура до +17°, днем в Украине от +24° до +34°.

Прогноз на 20 июня / УНИАН

Прогноз на 21 июня / УНИАН

Народный прогноз погоды в Украине

15 июня - Никифора. Ветер 15 июня дует с запада - в ближайшее время будет похолодание.

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16 июня - Луки. Присматривались, откуда дует ветер: с юга - яровым хороший рост, с северо-запада - к ненастью, мокрому лету, с востока - на болезни. Дождь весь день - будет много грибов.

17 июня - Митрофана. Если ветер дует с севера - будет плохая погода.

18 июня - Дорофея. Начинаются самые короткие, воробьиные ночи. На восходе солнца наблюдали за ветрами: если погода теплая и ясная - зерно будет крупным.

19 июня - день Иллариона. Дует северный ветер - летом будет много осадков.

20 июня - день Святого Федота. Дождь на Федота - будет плохой урожай ржи. Гром 20 июня - на долгую непогоду.

21 июня - день Федора Летнего и Стратилата. Гром поутру - не к добру.

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