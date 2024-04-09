На летнюю погоду в этом году будет влиять активность Солнца и завершение фазы "Эль-Ниньо".

Лето 2024 в Украине, возможно, и не будет рекордно жарким. С одной стороны ожидается нейтральная фаза между "Эль-Ниньо" и "Ла-Нинья", а с другой - на планету будет влиять очень активная солнечная радиация. Об этом в комментарии Погода УНИАН рассказала кандидат географических наук, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух.

"И расчеты, и экспертные оценки говорят о том, что у нас лето может быть жарким. Но, если до этого речь шла о том, что оно может быть самым жарким, то сейчас более осторожно говорится об этом. Возможно, что это лето и не окажется самым жарким. Хотя будет довольно таки теплым", - говорит метеоролог.

Такая ситуация, по словам эксперта, связана с несколькими факторами. Она пояснила, что на процессы такого большого масштаба, которые влияют на циркуляцию атмосферы в течение длительного периода, влияет состояние океанов.

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"И одно из таких явлений, которое наблюдается в океане, - это южное колебание. То есть в экваториальных широтах Тихого океана у нас наблюдается "Эль-Ниньо" и "Ла-Нинья" - повышение или охлаждение экваториальных вод, которые существенно влияют потом на циркуляцию", - пояснила Балабух.

Сейчас, по ее словам, эти аномально высокие температуры, которые, в частности, наблюдаются и в Украине также, обусловлены положительной фазой "Эль-Ниньо". Как правило, в годы "Эль-Ниньо" и наблюдаются достаточно высокие температуры воздуха в наших умеренных широтах.

"Сейчас мы видим, что фаза "Эль-Ниньо" заканчивается и очень стремительно температура океана начинает охлаждаться. То есть мы переходим в нейтральную фазу и, возможно, благодаря этому температура воздуха может несколько снизиться", - говорит метеоролог.

Но, по ее словам, играет большую роль еще и другой фактор - природные факторы, которые влияют на температуру воздуха.

"Один из них - это солнечная радиация. Вы знаете об этих циклах солнечных? 11-летние. Так вот сейчас у нас наблюдается 25-й цикл солнечной радиации. И соответственно, до октября будет отмечаться максимальная активность. И вот возможно, что этот фактор также повлияет на то, что температура воздуха летом может быть выше нормы", - прогнозирует Вера Балабух.

Какая погода будет в Украине до конца весны - прогноз

По данным Веры Балабух, апрель в Украине будет очень теплым. Средняя за месяц температура может быть на 2-4 градуса выше нормы и даже больше. А наиболее аномальная погода, по ее словам, ожидается в течение текущей недели.

В мае, по прогнозу эксперта, также будут преобладать более высокие температуры, чем обычно. Но температура в мае может быть не настолько аномально высокой, как в апреле.

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