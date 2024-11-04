В городе и области сегодня будет сильный ветер.

Во Львове на 4 ноября объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. 4 ноября по городу Львову порывы ветра (западного с переходом на северо-западный) 15-20 м/с, ночью и утром на дорогах гололедица", - сообщают синоптики.

Также непогода местами ожидается и по территории Львовской области. Из-за этого объявлен І уровень опасности, желтый.

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Погода во Львове и Львовской области - прогноз на 4 ноября

В понедельник погоду на Львовщине будет определять прохождение атмосферных фронтов с северо-запада.

По Львовской области будет облачно с прояснениями. Утром и днем пройдет небольшой дождь, в горах - с мокрым снегом. Ночью и утром на дорогах будет наблюдаться гололедица. Ветер будет западный с переходом на северо-западный, 9-14 м/с, местами порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура днем ожидается в пределах +4°...+9°. Во Львове днем воздух прогреется до +7°...+9°.

С началом недели осадки на Львовщине прекратятся, но температура будет оставаться в пределах +5°...+11° днем. Ночи будут с небольшим морозом (до -4° по области).

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