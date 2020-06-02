В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +18°
В столице завтра потеплеет.
Погода в Киеве 3 июня будет дождливой, температура днем до +18°.
Стало известно, какой будет погода в Украине на Троицу
По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +18°, вечером - до +15°. Ветер переменный, до 5,9 м/с.
Солнце в столице взойдет в 04:50, а зайдет в 21:01.
Как сообщал УНИАН, в среду, 3 июня, в Украине пройдут дожди, температура до +21°.
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Погода в Украине
- Винница+12°... +7°
- Днепр+18°... +9°
- Донецк+19°... +9°
- Житомир+12°... +7°
- Запорожье+19°... +10°
- Ивано-Франковск+14°... +8°
- Киев+15°... +7°
- Кропивницкий+18°... +5°
- Луганск+22°... +11°
- Луцк+10°... +7°
- Львов+13°... +7°
- Николаев+18°... +10°
- Одесса+18°... +10°
- Полтава+17°... +9°
- Ровно+10°... +6°
- Симферополь+19°... +9°
- Сумы+16°... +7°
- Тернополь+10°... +7°
- Харьков+18°... +8°
- Херсон+20°... +8°
- Хмельницкий+10°... +6°
- Черкассы+16°... +7°
- Чернигов+16°... +7°
- Черновцы+15°... +9°
Виргиния, США
+14°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+14 °
Влажность:55 %
Давление:758 мм
Ветер: 3.4 м/с
Вероятность осадков:3 %
Восход:05:45
Закат20:30
Видимость:16 км
Фаза луны:
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