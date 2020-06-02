В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +18°

В столице завтра потеплеет.

В Киеве завтра пройдет дождь / ua.depositphotos.com

Погода в Киеве 3 июня будет дождливой, температура днем до +18°.

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По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +18°, вечером - до +15°. Ветер переменный, до 5,9 м/с.

Солнце в столице взойдет в 04:50, а зайдет в 21:01.

Как сообщал УНИАН, в среду, 3 июня, в Украине пройдут дожди, температура до +21°.

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