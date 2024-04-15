В столице ожидается облачная погода с прояснениями.

Понедельник, 15 апреля, в Киеве будет с дождями. Об этом свидетельствует прогноз Погода УНИАН.

В течение дня в столице ожидается облачная погода с прояснениями. Во второй половине дня пройдет дождь. Утром столбики термометров покажут +13°, а днем воздух максимально прогреется до +17°.

Свежести добавит западный ветер, скорость которого будет 7-12 м/с. Атмосферное давление пониженное и продолжит снижаться, 741-745 миллиметров ртутного столба.

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Погода 15 апреля - прогноз по Украине

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +9°, днем +16°, дождь.

В Луцке будет пасмурно, ночью +7°, днем +14°, дождь.

В Ривне сегодня ожидается пасмурная погода, ночью +6°, днем +14°, дождь.

В Тернополе 15 апреля ночью будет +11°, днем +20°, небольшая облачность, гроза.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +19°, дождь.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +25°, небольшой дождь.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +13°, днем +24°, облачно с прояснениями, гроза.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +13°, днем +27°, небольшой дождь.

В Виннице сегодня будет +11°...+23°, небольшая облачность, дождь.

В Житомире в понедельник будет ночью +9° днем +16°, пасмурно, дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +5°...+16°, поблачно с прояснениями.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +20°, дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +22°, небольшая облачность, дождь.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +12°...+19°.

В Одессе 15 апреля - небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +23°.

В Херсоне в понедельник ночью будет +13°, днем +27°, практически безоблачно.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +27°.

В Запорожье температура ночью +15°, днем +25°, небольшая облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +9°, а днем +17°, облачно с прояснениями.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +19°.

В Днепре температура ночью будет +15°, днем +23°, небольшая облачность.

В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +11°...+22°.

В Краматорске сегодня облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура ночью +12°, днем +22°.

В Северодонецке - небольшая облачность, легкий дождь, температура ночью +11°, днем +22°.

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