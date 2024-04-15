Понедельник, 15 апреля, в Киеве будет с дождями. Об этом свидетельствует прогноз Погода УНИАН.
В течение дня в столице ожидается облачная погода с прояснениями. Во второй половине дня пройдет дождь. Утром столбики термометров покажут +13°, а днем воздух максимально прогреется до +17°.
Свежести добавит западный ветер, скорость которого будет 7-12 м/с. Атмосферное давление пониженное и продолжит снижаться, 741-745 миллиметров ртутного столба.
Погода 15 апреля - прогноз по Украине
Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +9°, днем +16°, дождь.
В Луцке будет пасмурно, ночью +7°, днем +14°, дождь.
В Ривне сегодня ожидается пасмурная погода, ночью +6°, днем +14°, дождь.
В Тернополе 15 апреля ночью будет +11°, днем +20°, небольшая облачность, гроза.
В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +19°, дождь.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +25°, небольшой дождь.
В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +13°, днем +24°, облачно с прояснениями, гроза.
В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +13°, днем +27°, небольшой дождь.
В Виннице сегодня будет +11°...+23°, небольшая облачность, дождь.
В Житомире в понедельник будет ночью +9° днем +16°, пасмурно, дождь.
В Чернигове столбики термометров покажут +5°...+16°, поблачно с прояснениями.
В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +20°, дождь.
В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +22°, небольшая облачность, дождь.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +12°...+19°.
В Одессе 15 апреля - небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +23°.
В Херсоне в понедельник ночью будет +13°, днем +27°, практически безоблачно.
В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +27°.
В Запорожье температура ночью +15°, днем +25°, небольшая облачность.
В Сумах сегодня температура воздуха ночью будет +9°, а днем +17°, облачно с прояснениями.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +19°.
В Днепре температура ночью будет +15°, днем +23°, небольшая облачность.
В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, +11°...+22°.
В Краматорске сегодня облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура ночью +12°, днем +22°.
В Северодонецке - небольшая облачность, легкий дождь, температура ночью +11°, днем +22°.