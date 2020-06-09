В Киеве сегодня температура до +29°, без осадков
В столице сегодня будет жарко.
Погода в Киеве 9 июня будет жаркой, температура днем поднимется до +29°.
На Львовщине выпал град размером с перепелиное яйцо (видео)
По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +29°, вечером - до +27°. Ветер восточный и юго-восточный, до 3,1 м/с.
Солнце в столице взошло в 04:48, а зайдет в 21:04.
Погода в Украине
Погода в Украине 5 июня будет жаркой. На востоке без осадков, температура до +31°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +34°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура до +27°.
В северных областях без осадков. Температура до +30°. В центре местами пройдут дожди, температура до +32°.
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Погода в Украине
- Винница+29°... +15°
- Днепр+33°... +17°
- Донецк+33°... +17°
- Житомир+29°... +16°
- Запорожье+34°... +18°
- Ивано-Франковск+26°... +15°
- Киев+30°... +19°
- Кропивницкий+32°... +19°
- Луганск+33°... +18°
- Луцк+26°... +16°
- Львов+23°... +15°
- Николаев+30°... +16°
- Одесса+25°... +16°
- Полтава+31°... +18°
- Ровно+27°... +16°
- Симферополь+34°... +18°
- Сумы+30°... +18°
- Тернополь+27°... +15°
- Харьков+31°... +18°
- Херсон+34°... +16°
- Хмельницкий+28°... +15°
- Черкассы+29°... +20°
- Чернигов+31°... +18°
- Черновцы+27°... +15°
Виргиния, США
+19°
Погода Стерлинг - небольшая облачность
Ощущается как:+19 °
Влажность:60 %
Давление:754 мм
Ветер: 3.4 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:05:43
Закат20:34
Видимость:16 км
Фаза луны:
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