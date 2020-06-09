В Киеве сегодня температура до +29°, без осадков

В столице сегодня будет жарко.

Сегодня в Киеве будет жарко / УНИАН

Погода в Киеве 9 июня будет жаркой, температура днем поднимется до +29°.

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По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +29°, вечером - до +27°. Ветер восточный и юго-восточный, до 3,1 м/с.

Солнце в столице взошло в 04:48, а зайдет в 21:04.

Погода в Украине

Погода в Украине 5 июня будет жаркой. На востоке без осадков, температура до +31°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +34°.

Погода в Украине на 9 июня / УНИАН

На западе Украины пройдут дожди. Температура до +27°.

В северных областях без осадков. Температура до +30°. В центре местами пройдут дожди, температура до +32°.

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