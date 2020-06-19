В Киеве сегодня без осадков, температура до +30°
В столице сегодня будет жарко.
Погода в Киеве 19 июня будет жаркой, температура днем до +30°.
Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине до конца недели
По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +30°, вечером - до +29°. Ветер переменный, до 2,9 м/с.
Солнце в столице взошло в 04:45, а зайдет в 21:12.
Погода в Украине
Погода в Украине 19 июня будет жаркой. На востоке практически без осадков, температура ночью до +17°, днем до +31°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +14°, днем до +29°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +15°, днем до +26°.
В северных областях без осадков. Температура ночью до +19°, днем до +31°. В центре местами пройдут дожди, температура ночью до +16°, днем до +30°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
- Винница+27°... +15°
- Днепр+27°... +17°
- Донецк+30°... +19°
- Житомир+29°... +16°
- Запорожье+28°... +18°
- Ивано-Франковск+24°... +15°
- Киев+29°... +18°
- Кропивницкий+29°... +16°
- Луганск+29°... +17°
- Луцк+25°... +16°
- Львов+24°... +15°
- Николаев+29°... +16°
- Одесса+26°... +18°
- Полтава+28°... +18°
- Ровно+25°... +15°
- Симферополь+26°... +16°
- Сумы+30°... +20°
- Тернополь+24°... +15°
- Харьков+29°... +19°
- Херсон+27°... +16°
- Хмельницкий+26°... +15°
- Черкассы+29°... +19°
- Чернигов+30°... +19°
- Черновцы+24°... +15°