В Киеве сегодня без осадков, температура до +30°

08:30, 19 июня 2020
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В столице сегодня будет жарко.

В Киеве сегодня будет жарко / ua.depositphotos.com
В Киеве сегодня будет жарко / ua.depositphotos.com

Погода в Киеве 19 июня будет жаркой, температура днем до +30°.

Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине до конца недели

По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +30°, вечером - до +29°. Ветер переменный, до 2,9 м/с.

Солнце в столице взошло в 04:45, а зайдет в 21:12.

Погода в Украине

Погода в Украине 19 июня будет жаркой. На востоке практически без осадков, температура ночью до +17°, днем до +31°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +14°, днем до +29°.

Погода в Украине на 19 июня / УНИАН
Погода в Украине на 19 июня / УНИАН

На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +15°, днем до +26°.

В северных областях без осадков. Температура ночью до +19°, днем до +31°. В центре местами пройдут дожди, температура ночью до +16°, днем до +30°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода
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