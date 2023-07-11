В столице ожидается отличная летняя погода: будет тепло и сухо.

В среду, 12 июля, в Киеве ожидается теплая летняя погода. Будет и не холодно, и не жарко. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью температура опустится до +15°...+16°, а днем потеплее до комфортных +22°...+24°. Ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков.

Ветер будет северо-западного направления, его скорость составит 1,7 - 2,5 м/с. Атмосферное давление пониженное, 746-748 миллиметров ртутного столба.

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Погода 12 июля - прогноз по городам Украины

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +13°, днем +28°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +28°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +12°, днем +26°, небольшой дождь.

В Тернополе 12 июля ночью будет +13°, днем +27°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность ночью +11°, днем +26°.

В Ивано-Франковске будет будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +28°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +14°, днем +29°, облачно с прояснениями.

В Черновцах в среду - практически безоблачно, ночью +14°, днем +28°.

В Виннице завтра будет +12°...+27°, облачно с прояснениями.

В Житомире в среду будет ночью +13° днем +24°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +12°...+23°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +22°.

В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +23°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +14°...+21°.

В Одессе 12 июля - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +27°.

В Херсоне в среду ночью будет +15°, днем +27°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +27°.

В Запорожье температура ночью +16°, днем +24°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Сумах завтра температура воздуха составит +13°...+19°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +20°.

В Днепре температура ночью будет +15°, днем +23°, небольшая облачность.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, +16°...+22°, дождь.

В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +22°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +13°, днем +22°.

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