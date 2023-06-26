Больше всего отключений в Сумской области.

В Украине из-за грозовогошторма обесточены 120 населенных пунктов в пяти областях. Об этом сообщает Министерство энергетики.

Отмечается, что в результате масштабного грозового шторма, который прошел по стране, обесточивались потребители в Кировоградской, Сумской, Николаевской, Одесской, Полтавской областях.

"Сейчас остаются без света 59 населенных пунктов на Сумщине, 7 – На Кировоградщине, 18 – на Полтавщине, 12 – на Черниговщине, на Одесщине – 24 населенных пункта", - говорится в сообщении.

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Кроме того, из-за технологических нарушений также временно выключались потребители в Киеве и Киевской области.

Минэнерго сообщает, что в результате очередного ракетно-дронового удара по территории Украины сегодня ночью, попаданий в объекты энергетической инфраструктуры не зафиксировано.

Также сообщается, что из-за обстрелов РФ обесточивалась часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Черниговской областях. На Харьковщине в результате обстрелов временно оставались без света более 9 тыс. потребителей.

Проблемы со светом в Киеве

Как сообщал УНИАН, в воскресенье утром, 25 июня, жители части Соломенского района Киева пожаловались на выключение света.

24 июня, в ДТЭК предупредили, что бригады работников перевели в повышенную готовность, чтобы в случае аварий по причине непогоды как можно быстрее возвращать электричество в дома клиентов.

Стоит отметить, что в Украине были грозы и сильные порывы ветра.

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