Дожди и мокрый снег останутся на западе страны.

Под конец недели, 8 декабря, осадков в Украине станет меньше - дожди и мокрый снег сконцентрируются на западе страны. Температура в большинстве областей будет +1°...+5°, на юге будет гораздо теплее. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет пасмурно и мокро. Практически повсеместно ожидаются дожди, во Львовской области - с мокрым снегом. Только на Закарпатье ожидается сухой день с небольшой облачностью. Температура в течение дня поднимется до +3°...+4°, на Закарпатье - до +6°.

На севере Украины сегодня будет небольшая облачность. Сухо. Температура в течение дня от +1°до +3°.

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Такая же температура будет и на востоке Украины, +1°...+3°. Тут будет преимущественно пасмурно, но осадков не ожидается.

Жителей центральной части Украины сегодня ждет небольшая облачность. Существенных осадков тут не будет, а столбики термометров покажут +1°...+5°.

На юге Украины тоже будет сухо и немного облачно. Воздух тут прогреется до +4°...+7°, а в Крыму - до +12°.

8 декабря - какой праздник, приметы погоды

8 декабря – святого Климентия, Папы Римского. Если в этот день петухи рано запели - быть скорой оттепели.Если в селе увидели полевых мышей - будет очень холодная зима.

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