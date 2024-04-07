В большинстве областей столбики термометров покажут +17°...+20°.

Воскресенье, 7 апреля, в Украине будет теплым, но с небольшими дождями. Осадки сместятся с запада на юг и юго-восток страны. Также местами покапает в центральных и северных областях. Температура при этом продолжит постепенно повышаться - воздух в большинстве областей прогреется до +17°...+20°. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет сухо. Тут ожидается небольшая облачность, а воздух прогреется до +14°...+19°, на Закарпатье столбики термометров поднимутся до +22°.

На севере Украины местами покапают небольшие дожди. Температура тут ожидается около +16°...+17°, небольшая облачность.

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На востоке страны сегодня также будет небольшая облачность, местами пройдут дожди, а температура повысится до +19°.

В центральной части Украины ожидается переменная облачность и небольшие дожди. Воздух тут прогреется до +17°...+19°.

Жителей юга Украины также ждет переменная облачность и температура в пределах +15°...+20°. Местами пройдут небольшие дожди.

Приметы погоды 7 апреля

Если в этот день нет ласточек, то следующая зима будет холодной; если ласточки в небе - то скоро потеплеет. Если небо безоблачное, а солнце ясное - лето будет грозовым.

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