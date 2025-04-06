Самая низкая температура ожидается на западе страны.

В воскресенье, 6 апреля, погода в Украине продолжит ухудшаться. Сегодня на западе и местами в северной части страны похолодает до "минусов", а дожди сменятся на снег и мокрый снег. На остальной территории Украины тоже станет свежее, дожди и ливни продолжатся. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет холоднее всего. Тут ночью температура будет опускаться до 0°...-3°, а днем ожидается не выше 0°...+4°. Ожидается пасмурная погода со снегом и мокрым снегом.

На севере страны тоже станет гораздо холоднее, +4°...+7°, на Сумщине - до +10°. Тут осадки будут в виде дождя, в Житомирской области вероятен мокрый снег.

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На востоке Украины температура снизится до +12°...+15°. Ожидается переменная облачность с дождями.

Жителей центральных областей сегодня также ждет нестабильная погода с дождями и мокрым снегом. Тепло тут распределится неравномерно. В Винницкой области похолодает до +4°, в районе Кропивницкого и Черкасс будет +7°...+9°, а на остальной территории столбики термометров покажут +10°...+11°.

На юге Украины сегодня будет пасмурно и мокро. Тут повсеместно ожидаются дожди, местами сильные. Столбики термометров днем покажут +8°...+11°, в Крыму - до +13°.

6 апреля - какой сегодня праздник, приметы погоды

В народном календаре 6 апреля называли днем Захария Постника. Сегодняшний день покажет, какой будет весна. Если ночь теплая, то и весна будет теплой.

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