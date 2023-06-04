Осадков 4 июня не ожидается.

В воскресенье, 4 июня, осадки покинут территорию Украины. По всей стране ожидается полностью ясная и безоблачная погода либо небольшая облачность. Температура опустится до +19°...+22°, лишь на Закарпатье будет теплее. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня ожидается небольшая облачность. Столбики термометров в течение дня покажут +21°...+22°, а на Закарпатье воздух прогреется до комфортных +25°.

На севере Украины также ожидается небольшая облачность, однако тут будет свежее - около +19°...+21°. Без осадков.

Видео дня

Жителей востока Украины ждет ясная и безоблачная погода с обилием солнца. Температура в течение дня будет около +20°.

Ясная и безоблачная погода ждет и жителей центральных областей нашей страны. Тут столбики термометров покажут +19°...+22°.

На юге Украины температура сегодня также снизится до +19°...+22°. Будет много солнца, лишь в Крыму ожидается небольшая облачность.

Приметы погоды 4 июня

4 июня - мученика Василиска. Сильная роса утром 4 июня - жди богатого урожая.

Вас также могут заинтересовать новости: