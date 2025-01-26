Температура повысится практически по всей стране.

В воскресенье, 26 января, в Украине станет еще теплее. Ожидается облачная погода, местами - с солнечными прояснениями. Без осадков. В большинстве областей столбики термометров покажут +5°...+8°, местами на западе и юге разогреет до весенних показателей и только на востоке страны сохранится прохладная погода. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет преобладать небольшая облачность. Осадков не ожидается. Воздух тут прогреется до +5°...+10°.

Жителей севера страны сегодня ждет пасмурная погода, но и тут температура повысится на несколько градусов - до +5°...+7°.

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На востоке день тоже будет пасмурный. Тут ожидается самая низка по стране температура - всего +2°...+3°.

В центральной части Украины будет облачная погода, но с прояснениями. Температура днем тут ожидается от +5° до +8°.

Традиционно теплее всего будет на юге Украины. Под конец недели воздух тут прогреется до весенних +6°...+12°. Тут также будет пасмурно с прояснениями. Без осадков.

26 января - какой сегодня праздник, приметы погоды

В народном календаре 26 января - день Яремы. С давних времен люди в этот день наблюдали за кошкой. Если кошка царапает стены и мебель - будет метель. Кошка свернулась клубком, спрятала мордочку - скоро ударят морозы.

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