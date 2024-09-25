26 сентября в Украине ожидается практически летняя погода / фото Karsten Paulick / Pixabay

В середине недели, 26 сентября, погода в Украине будет практически летней. Ночью температура в большинстве областей снизится до +9°...+13°, а вот днем воздух прогреется до +23°...+27°. Ожидается переменная облачность, а в Винницкой и Житомирской областях покапают небольшие дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +15°, днем +25°.
  • Во Львове в четверг будет облачно с прояснениями. Ночью +12°, днем +23°.
  • В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +13°, днем +24°.
  • В Ривне завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +14°, днем +25°.
  • В Тернополе 26 сентября ночью будет +13°, днем +24°, облачно с прояснениями.
  • В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью +14°, днем +23°.
  • В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями ночью +9°, днем +25°.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +13°, днем +24°, пасмурно.
  • В Черновцах в четверг - облачно с прояснениями, ночью +13°, днем +26°.
  • В Виннице завтра будет +14°...+25°, небольшая облачность, легкий дождь.
  • В Житомире в четверг ночью будет +14°, днем +24°, небольшая облачность, небольшой дождь.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +13°...+24°, небольшая облачность.
  • В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +25°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +13°, днем +26°, небольшая облачность.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +11°...+24°.
  • В Одессе 26 сентября - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +23°.
  • В Херсоне в четверг ночью будет +13°, днем +26°, небольшая облачность.
  • В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +13°, днем +27°.
  • В Запорожье температура ночью +13°, днем +25°, небольшая облачность.
  • В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +10°, а днем +24°, небольшая облачность.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +24°.
  • В Днепре температура ночью будет +12°, днем +24°, небольшая облачность.
  • В Симферополе в четверг будет облачно с прояснениями, +12°...+25°.
  • В Краматорске завтра облачно с прояснениями, температура ночью +7°, днем +26°.
  • В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +25°.
26 сентября только в паре областей ожидаются небольшие дожди / фото УНИАН

Приметы погоды 26 сентября

Если в этот день грачи улетают, то скоро будет снег.

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