С 25 апреля в большинстве областей Украины станет чуть теплее / фото Pixabay

В четверг, 25 апреля, температура в Украине начнет медленно повышаться. Во многих областях воздух прогреется до +17°...+23°, местами на юге и юго-востоке будет +24°...+27° и только на западе удержится свежая погода с температурой +10°...+14°. Осадков тоже станет меньше. Дожди ожидаются местами на западе, а также в Житомирской и Винницкой областях. Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +8°, днем +19°.
  • Во Львове в четверг будет облачно с прояснениями. Ночью +5°, днем +10°.
  • В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +13°.
  • В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +5°, днем +14°, небольшой дождь.
  • В Тернополе 25 апреля ночью будет +7°, днем +15°, пасмурно, сильный дождь.
  • В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью +6°, днем +16°, дождь.
  • В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью +5°, днем +14°, сильный дождь.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +6°, днем +12°, пасмурно, небольшой дождь.
  • В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +7°, днем +14°, сильный дождь.
  • В Виннице завтра будет +7°...+17°, небольшая облачность, сильный дождь.
  • В Житомире в четверг ночью будет +7°, днем +18°, небольшая облачность, сильный дождь.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +7°...+19°, облачно с прояснениями.
  • В Черкассах завтра будет облачно с прояснениями, ночью +10°, днем +19°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +9°, днем +22°, облачно с прояснениями.
  • В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +10°...+21°.
  • В Одессе 25 апреля - облачно с прояснениями, температура ночью +12°, днем +16°.
  • В Херсоне в четверг ночью будет +10°, днем +22°, облачно с прояснениями.
  • В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +8°, днем +23°.
  • В Запорожье температура ночью +13°, днем +23°, облачно с прояснениями.
  • В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +10°, а днем +21°, облачно с прояснениями.
  • В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +12°, днем +23°.
  • В Днепре температура ночью будет +12°, днем +23°, облачно с прояснениями.
  • В Симферополе в четверг будет облачно с прояснениями, +14°...+24°.
  • В Краматорске завтра облачно с прояснениями, температура ночью +15°, днем +25°.
  • В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +15°, днем +25°.
25 апреля холодная погода ожидается только на западе Украины / фото УНИАН

Приметы погоды 25 апреля

Если в этот день дождь идет, то и начало мая будет дождливым.

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